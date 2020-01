Deze Lexus met V8 is voor raszuivere puristen

Voor wie het niet puur genoeg kan zijn.





Er zit een verschil tussen crossover en een SUV. Met een crossover heb je een stoer uitziende auto, met een SUV kun je daadwerkelijk stoere dingen doen. Wat dat betreft is de reclame van de Renault Captur werkelijk briljant, ze moesten alleen de Captur vervangen voor deze Lexus GX.

Lexus GX460

Nu hoor ik u denken, een Lexus GX? In Nederland kennen we de Lexus RX. Dit is een beetje de stoere evenknie. De basis van de Lexus GX is de Toyota Land Cruiser Prado, die bij ons wel leverbaar is. Dat is voornamelijk een werkpaard, de Lexus GX is een stukje luxer. Voor de Montreal Auto Show (ja, die bestaat echt) heeft Lexus de speciale GX Overland Concept. Deze auto is voor mensen die het leven leiden die je in de reclames ziet.

Dikke V8

De auto is gebaseerd op de Lexus GX460. Dat betekent een échte SUV met ladderchassis waar de koets op gezet is. De auto is voorzien van een 4.6 liter V8. Kenners noemen deze motor de 1UR-FE in dit geval goed voor 301 pk bij 5.500 toeren en 446 Nm bij 3.500 toeren. Het onderstel is voorzien van andere veren en dempers, waardoor de Lexus hoger op zijn poten staat. Voor het betere terreinwerk zitten er brute Toyo banden op met zeer grof profiel.

Interieur

In het interieur is het de felrode bekleding die zorgt voor lekker wat contrast. Voor de achterpassagiers zijn er twee schermen voor het nodige entertainment. Eenmaal op locatie kun je tent op zetten. Het mooie is: elke locatie is in principe goed, want je kan altijd op het dak slapen. De daktent komt standaard met een soort dakterassje. Altijd lekker om te borrelen in de rimboe.











De Lexus GX460 Overland is voorlopig nog een concept, maar kijk er niet van op als bepaalde onderdelen in een accessoiregids terecht komen. De Lexus GX460 is alleen leverbaar in Azië, Canade en de Verenigde Staten.