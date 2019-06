Grille nieuwe Lexus GX460 zet BMW 7 Serie voor schut

Het nare geluid dat je hoort komt van een watertandende George Foreman.

Het is dat Lexus minder populair is dan BMW, anders hadden we ongetwijfeld veel vaker kritiek gehoord over de designtaal van de Japanse autofabrikant. Het Duitse merk ontvangt bergen met haat over zijn nieuwe, reusachtige grilles. Met name de exemplaren op de X7 en de nieuwe 7 Serie spreken tot de verbeelding. Toch is BMW zeker niet de enige die er iets van kan.

Met de onthulling van de nieuwe GX460 worden we er wederom aan herinnerd dat de zogenaamde ‘spindle grille‘ van Lexus ook een bizar hersenspinsel is en blijft. Het zal voor BMW des te fijner zijn dat een concurrent zichzelf vrijwillig positioneert als de overtreffende trap. Waar de nieren van de X7 al van onsmakelijk formaat zijn, neemt de grille van de Lexus vrijwel letterlijk de gehele voorzijde in beslag. Het helpt niet mee dat de ontwerper een tamelijk enorm canvas tot zijn beschikking had.

Wel zorgt Lexus er op deze manier voor dat zijn vernieuwde GX460 niet zomaar onder de radar blijft vliegen, in welke configuratie dan ook. Ongeacht de uitvoering die wordt gekozen, hij zal op straat niet over het hoofd worden gezien. Lexus levert de auto als Premium, Luxury en met een Sport Package. Laatstgenoemde verandert de tweede zitrij (van de drie) in een individueel festijn, door ‘Captain’s Chairs’ toe te voegen.

De vierwielaangedreven Lexus GX460 wordt voortgestuwd door een 300 pk sterke 4,6-liter V8. Het blok produceert 450 Nm koppel. Het zijn geen overweldigende cijfers, maar voor de veredelde Land Cruiser is het meer dan genoeg. Zeker aangezien hij met gemak 3.000 kg kan trekken – al zal dat met deze auto waarschijnlijk zelden gebeuren. Overigens zal het monster niet naar Nederland komen.