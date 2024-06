Deze liefhebber heeft meer ruimte nodig

Wat een lekkers in deze garage, een Alfa Romeo Montreal en een Porsche Panamera!

Het luxeprobleem van auto’s kopen. Op gegeven heb je meer ruimte nodig. Dan kun je twee dingen doen. Je auto’s inruilen voor iets anders, of je gaat groter wonen. Want sommige auto’s wil je niet wegdoen. Zeker als daar geen financiële noodzaak voor is.

Huis te Heemskerk

Nu weten we het verhaal niet achter deze te koop staande woning in Heemskerk, maar de garage staat er goed gevuld. Dikke kans dat de bewoners het wat ruimer gaan zoeken, zodat de auto’s beter kunnen ademenen. Nu is het elke keer opletten als je instapt in een Alfa Romeo Montreal, zodat de deur niet die mooie Porsche ernaast raakt. Lekkere gezinsbak trouwens, zo’n Panamera.

De garage maakt onderdeel uit van een lange oprit en is aan het huis vastgeplakt. Op de oprit kun je ook nog meerdere auto’s kwijt, mocht je dat willen. Maar het liefste staan de mooie bolides -zoals een Alfa Romeo Montreal- droog en warm in de garage. In dit geval staat er nog een MINI Cooper buiten. De boodschappenauto.

De Alfa Romeo in kwestie is natuurlijk om van te watertanden. Een waanzinnige klassieker om in de garage te hebben staan. Je hoeft er niet eens mee te rijden om er van te genieten. Zo met de garagedeur open is het al een kunstwerk op wielen.

De woning zelf heeft een bescheiden voorkomen, maar is echt verschrikkelijk ruim met alles wat je maar nodig hebt. Van een binnenzwembad tot een sportschool, inclusief wellness en wijnkelder. Je hoeft in elk geval niet meer op vakantie met zo’n villa. De vakantie haal je gewoon naar huis.

We hebben het over Nederland, in dit geval Noord-Holland. Dan weet je van tevoren dat je niet voor Piet spek en Boon het huis koopt. De vraagprijs bedraagt een dikke 3,45 miljoen euro. En dan zit je nog met het luxeprobleem dat je niet een grote autocollectie kan beginnen. Keuzes, keuzes.