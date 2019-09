Deze luie achtcilinder is splinternieuw

Hopelijk kan 'ie wel op grijs kenteken.

Een goede auto is veelal een auto die specifiek met één doel ontworpen is. Een auto waarbij iedereen wist wat de bedoeling was. Natuurlijk, tegenwoordig gaat er een hoop marketing-nonsens overheen, maar ze zijn er nog echt: pure, ongefilterde auto’s.

Dat zijn auto’s die overigens ook een paar grote nadelen kennen omdat alles in het teken stond van dat ene doel. Denk aan een MPV: deze zijn niet stoer of ‘dynamisch’, maar vooral heel erg ruim, praktisch en comfortabel. Of wat te denken van een Lotus Elise of Porsche 911 GT3 RS? Allemaal auto’s die maar gebouwd zijn met één doel in het achterhoofd.

Dat geld ook voor deze hoogbejaarde Toyota LandCruiser. Het Japanse merk maakt nog verschillende modellen van de LandCruiser. Een van de leukere is deze Land Cruiser. Het is de spiksplinternieuwe Namib Edition. Het is de zogenaamde ’79’. Deze lijkt op de Land Cruiser zoals wij hem in de jaren ’80 in Nederland konden kopen.

Motorisch zal deze auto onverwoestbaar zijn, het is namelijk een flink teruggetunede 4.5 liter grote V8 turbodiesel. Volgens Toyota levert deze 205 pk en ‘slechts’ 430 Nm aan koppel. Dat is niet bijzonder veel voor een V8 Turbodiesel, alhoewel het wel van 1.200 tot 3.200 toeren geleverd wordt. Het is overigens niet dezelfde V8 als in deze Land Cruiser, die heeft namelijk twee turbo’s. De Namib Edition heeft er slechts één. Er is een grote kans dat ‘ie wel voor de eeuwigheid gebouwd is.

Dat blijkt overigens niet uit de garantie, want je krijgt ‘slechts’ 3 jaar garantie. We hadden op zijn minst 30 verwacht. Speciale items voor de Namib Edition zijn de zijplanken, bullbar met extra verstralers, snorkel en een stalen bar aan de achterkant inclusief trekhaak.

Het interieur is zo mogelijk briljanter. Niets aparte stiksels of bijzondere patroontjes in de lederen bekleding. Welnee joh, de Land Cruiser Namib heeft canvas stoelhoezen! Hoe cool is dat? Oh, om je water koud te houden is er een koelkastje aan boord. Daarnaast krijg je ook meer opbergvakjes dan normaal. De prijs voor al dit moois? Omgerekend is dat zo’n 52.500 euro.