Mega-Maybach komt al eind dit jaar, met V12!

De ultieme Bentayga concurrent.

Mercedes heeft zijn zaakjes uitstekend voor elkaar tegenwoordig. Onder leiding van Dieter Zetsche beleefde het merk een behoorlijke opleving. Onder de charismatische Duitser werd Mercedes werd jonger, flamboyanter en sportiever. Een bijzonder knappe prestatie.

Qua submerken heeft Mercedes het wat lastiger. Waar BMW uitstekend scoort met Mini aan de onderkant van het gamma en Rolls-Royce erboven, had Daimler er moeite mee om van Smart en Maybach een succes te maken. Smart bestaat (nog) wel, maar Maybach is inmiddels geen merk meer. Het is een uitvoering voor de meest luxueuze uitvoeringen.

Zo kennen we de Maybach versie van de S-klasse natuurlijk. We weten dat er meer in het vat zit, waaronder een offroader op basis van de nieuwe GLS (afbeelding boven). Wat blijkt: deze komt zeer binnenkort al. Dat bevestigt het Britse AutoCar. Dat die zo snel komt, dat is wel een grote verrassing. Zeker er n├ęt een grote Duitse beurs geweest aan de gang is. Nu is de Duitse markt voor de Mercedes-Maybach GLS niet de meest belangrijke. Dat zijn namelijk China, Verenigde Staten en de Zandbak.

Het meest bijzondere is dat de nieuwe Maybach GLS niet alleen een veel luxere uitrusting meekrijgt, maar ook een unieke motor. Volgens AutoCar krijgt de GLS namelijk de oude V12 onder de kap. Deze wordt al langzaam uitgefaseerd, maar de GLS gaat ‘m nog wel krijgen. Het is overigens niet de eerste offroader van Maybach, ook de G650 Landaulet werd onder het Maybach label aan de man gebracht.