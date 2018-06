Deze M-3 is toffer dan een BMW M3

En dat wil wat zeggen.

Je kent ze wel, die kekke buggy’s die de schurken in James Bond films altijd gebruiken om 007 te achtervolgen. Op het witte doek is ’s werelds beste spion zijn tegenstanders uiteraard altijd te slim af. Maar als je je suspension of disbelief even suspend dan weet je: in het echt zou Bond geen kans hebben.

Een van de voertuigen die de Rooskies in het echt gebruiken om dissidenten te dissen is de Chaborz M-3 multipurpose buggy. Het is een lichtgewicht offroader met achterwielaandrijving en een 1.6 liter motor met 130 pk. Een crew voor de M-3 bestaat uit drie man: één Boris fungeert als bestuurder, twee extra Borissen bedienen het wapentuig. Voor de passagier voorin is er een 7.62 mm machinegeweer gemonteerd. Achterin is er een speciale opstelling gemaakt om nog een 7.62 mm machinegeweer of de granaatwerper te bemannen.

Op zich is dit al episch genoeg, maar onlangs heeft een gezellige verzameling van Nationale Garde en FSB-types een nieuwe versie van de M-3 getest in Franz Josefland, een vulkanische eilandengroep ten noordwesten van Spitsbergen. Deze M-3 is speciaal bedoeld voor gebruik in sneeuwlandschappen. De achterwielen zijn vervangen door rupsbanden en de voorwielen door skies. Ruslân is druk bezig in deze regio door er drijvende kerncentrales et cetera heen te slepen. Dat kan alleen maar goed gaan. Check hieronder een video van de arctische M-3. (via defense-blog)