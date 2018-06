Red Bull gooit schaduw op McLaren

Christian Horner heeft geen twijfels over de keuze voor Honda.

Dit weekend staat voor het eerst sinds lange tijd de Grand Prix van Frankrijk weer eens op de kalender. Het is het eerste raceweekend na de definitieve bekendmaking dat Red Bull Racing volgend jaar hun Renault-motoren inruilt voor Honda-units. Zodoende is het onvermijdelijk dat het verzamelde journaille de belanghebbenden bij deze deal eens even grondig aan de tand voelt. Sky Sports vroeg Red Bull teambaas Christian Horner nog eens naar zijn beweegredenen om voor Honda te opteren. De Brit antwoord hierop dat uit de data van Toro Rosso bleek dat het de beste keus was en dat het ook simpelweg tijd was voor een verandering.

Interessanter wordt het echter als Horner gevraagd wordt of hij niet bezorgd is dat Red Bull ‘het nieuwe McLaren’ wordt. Zoals bekend beleefde McLaren, dat vanaf 2015 drie seizoenen met Honda-motoren aan de start verscheen, een paar horror-seizoenen met de Japanners. Horner antwoordt hier echter ontkennend op. Hij wil Honda vooral de vrijheid geven een opper-motor te ontwikkelen. Tevens heeft hij hierbij nog een sneertje naar McLaren in petto. De Brit geeft aan dat je aan McLarens huidige prestaties ziet dat ze ook met een andere motorleverancier nog genoeg problemen hebben.

Daar heeft ome Christian in principe wel een punt. In de paddock wordt algemeen ook aangenomen dat één van de redenen dat het partnerschap tussen McLaren en Honda niet werkte het pushen van McLaren voor een ‘size zero concept’ van de motor was. Dit zou goed zijn voor de aerodynamica, maar bleek funest voor onder andere de koeling van de motor. Feit is namelijk dat McLaren in het begin van het jaar ook direct problemen had met de (koeling van de) Renault-PU en letterlijk gaten in de carrosserie moesten boren om ‘m heel te houden.

Saillant detail is echter dat McLaren zoals we afgelopen week berichtten naar verluidt probeert om Daniel Ricciardo los te weken van Red Bull Racing. De renstal uit Woking hangt de Ozzie een enorme zak geld voor. Stiekem zou dat ook weleens mee kunnen spelen in de harsens van Horner, die een groot fan is van DR3 en hem graag wil behouden.