Opgevoerde dopers krijgen nieuwe BMW’s cadeau

Goed nieuws voor de Russische sporters die medailles gewonnen hebben op de Olympische Winterspelen. Tijdens de Spelen hadden de atleten uit Mother Russia het nog zwaar. Ze mochten weliswaar niet onder Russische vlag meedoen en kregen niet eens hun eigen (briljante) volkslied te horen als ze wonnen. Gelukkig wordt de pijn bij thuiskomst iets verzacht. Van het Kremlin hebben degenen die een prijs terugbrachten naar het moederland allemaal een nieuwe BMW cadeau gekregen.

In totaal mochten 47 sporters zich verheugen op de sleutel van een gloednieuwe BMW. De Russische staat maakt zich duidelijk druk om het milieu, dus krijgt iedereen een zuinige diesel. Enig verschil moet er natuurlijk wel zijn: winnaars van gouden medailles krijgen een BMW X5 Xdrive30d, zilveren Olympiërs een X4 Xdrive30d en bronzen medaille-winaars moeten het zien te stellen met een vierpitter in de vorm van een X4 Xdrive 20d. De sporters kregen hun nieuwe auto’s overhandigd door Vlad’s secondant Dimitri Medvedev.

Ook de Nederlandse winnaars mogen zich overigens verheugen op een leuk extraatje van de staat. Zij krijgen die echter niet in de vorm van een auto, maar in de vorm van cold hard cash. Misschien maar beter ook, want de roverheid kennende, zouden ze dan wellicht nog schenkingsbelasting en CO2-tax af moeten dragen. Voordat je het weet houd je een schuld over…