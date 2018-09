Deze M3 is heiligschennis tot de macht 3

Nein! Nein! Nein! Aldus Bruno Ganz.

Een paar dagen geleden braken we (weer) een lans voor de BMW M5 van de E39-generatie. Een generatie waarbij alles in perfecte harmonie is: qua formaat, prestaties, comfort en sensaties zijn er weinig auto’s die op alle punten goed wisten (en weten) te scoren. Als je de M5 (E39) benoemd, dan moet je eigenlijk ook de M3 (E46) benoemen. Dat hebben we vorige keer niet gedaan en dat zetten we nu graag recht. Doen we dat nu met weer een exemplaar dat nauwelijks kilometers heeft gereden? Helaas niet.

Het gaat namelijk totaal de andere kant op met deze E46. De kleur ‘Phoenix Yellow‘ is geweldig, maar in dit geval helaas een wrap. De koplampen hebben nu oranje ‘pinkers’, heel erg leuk natuurlijk, maar de M3 heeft altijd witte exemplaren gehad. Toegegeven, dat is niet de grootste dissident. Dat is namelijk de ‘Pandem Rocketbunny’ widebody kit. Van de zijkant, op een afstandje, lijkt het nog wel wat. Maar recht van voren en van achteren ziet het er niet uit. Het ziet er ook er goedkoop uit en dat is het ook: voor 2.700 dollar zijn al die FRP-onderdelen van jou.

De CCW Classic custom-velgen zijn eigenlijk niet eens zo heel lelijk, maar wel minimaal een inch (of twee) te groot. Ook staat de auto veel te laag. In technisch opzicht zijn er wel wat wijzigingen doorgevoerd. Zo is de S54B52 zes-in-lijn voorzien van nieuwe luchtinlaat, uitlaat en ECU upgrades. Hoeveel vermogen de auto levert wordt niet vermeld, maar met de standaardopgave 333 pk heeft de auto al een behoorlijk hoog specifiek vermogen voor een atmosferische motor van 3.2 liter.