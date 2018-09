Polestar-verkopers kunnen lang uitslapen

Scheelt waarschijnlijk toch wel met de vroege vogels bij Volvo.

Het lijkt een beetje een nieuwe trend te gaan worden: extra submerken. Dankzij een overvloed aan modellen is er ineens behoefte aan een nieuw budgetmerk (Dacia, Datsun) of juist een premiummerk (Genesis). Een laatste soort diversificatie zijn de sportieve submerken. Alle sportieve SEATS gaan binnenkort als CUPRA door het leven, behalve de allersnelste en allerdikste Leon CUPRA R, dat blijft dan gek genoeg weer een Seat. Nog een sportief submerk is Polestar. Het merk begon als raceteam, daarna als tuner en uiteindelijk is het een onderdeel van Volvo geworden.

Polestar gaat een stap verder en wordt nu zelfs een heus automerk. Hun eerste auto is de Polestar One. Dat is natuurlijk een ridicule naam, maar wel heel begrijpelijk. Je gaat het niet de ‘One’ noemen, dat doet alleen Morpheus in The Matrix. Die naam is expres zo onbeduidend, zodat we de merknaam erbij zetten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Ford GT en Nissan GT-R. Daarbij is overduidelijk te zien dat het eigenlijk een Volvo C90 had moeten zijn. Op het laatst is het Volvo logo eraf gehaald en dat van Polestar erop gezet.

Een nieuw merk betekent dat Volvo, eh, Polestar zich ook druk moet gaan maken om showrooms. Je kan zo’n peperdure Polerstar One naast een XC40 neerzetten, maar dat is geen gezicht natuurlijk. Dus wat moet je dan doen? Inderdaad, je laat er een enorme marketing over heen draperen. Zo is er geen Polestar dealer, maar komen er Polestar Spaces. Het moet de plaats worden waar klanten interactie kunnen hebben met het merk.

De hoofdverkoper heet niet verkoopadviseur, maar is een Polestar Product Expert. Uiteraard is het bij een Polestar Space mogelijk om ook in zo’n auto te zitten en zelfs een proefrit te maken. Verder worden de Polestar Spaces gevuld met carbon onderdelen en alle kleurstalen die leverbaar zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om de leersoorten te bekijken en te voelen. Een hele ware beleving, dus! Alle dealers moeten geopend zijn in 2020. In totaal komen er zo’n 60 Polestar Spaces. Volvo gaf een paar foto’s vrij (die je kunt bekijken in de gallery) waarvan die met de openingstijden het mooiste is: Polestar Product Experts hoeven dus pas om 10 uur aanwezig te zijn. Lekker man.