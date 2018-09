De E39 M5 is tegenwoordig duurder dan een nieuwe

Zal wel iets met vraag (redelijk veel) en aanbod (ontiegelijk weinig) te maken hebben.

Het is een van de meest bejubelde auto’s ooit. Als we ooit een ‘AutoBlog Top 100 gaafste auto’s aller tijden’-lijst opmaken, dan zou de BMW M5 (E39) sowieso de top 10 halen. Deze BMW, die van 1998 tot 2003 in productie was, had alles: een atmosferische 4.9 liter V8 met 400 pk, een een handgeschakelde zesbak van Getrag en achterwielaandrijving. Ook was de M5 (E39) gezegend met een klassiek uiterlijk en bood de auto de perfecte combinatie tussen prestaties, handling, comfort en gebruiksgemak.

Als we kijken naar de prijzen op AutoTrack, dan kunnen we zien dat deze niet mals zijn. Er staan er twee te koop, deze blauwe M5 en deze zilveren M5. Alletwee hebben ze minder dan een ton op de klok en allebei moeten ze rond de 40.000 euro kosten. Dat is een hoop geld voor een dergelijke auto, alhoewel een exemplaar zonder onderhoudshistorie nauwelijks goedkoper is. Zelfs een M5 met meer dan drie ton op de klok doet nog altijd 15 mille! Bij zulke exemplaren is het noodzaak om aandachtig dit aankoopadvies door te nemen.

Wat gebeurt er dan wanneer je te maken hebt met een zo goed als nieuwe M5 (E39)? Daarop kunnen we nu een antwoord geven: bizar veel! Gooding had namelijk deze zo-goed-als-splinternieuwe E39 M5 te veil en het was er niet zo maar eentje. Het betreft een titanium-grijze M5 met een zwart nappalederen interieur. Niet de meest spannende combinatie, maar lelijk is het allerminst. De auto is voorzien van opties als een neerklapbare achterbank met skizak, parkeersensoren en ‘M-Audio’ met extra bass. Voor huidige M5 rijders; dat was speciaal om de muziek van meer bass te voorzien, niet om het uitlaatgeluid acceptabeler te laten klinken.

Het meest bijzondere is de kilometerstand, want in totaal is er met deze M5 namelijk 437 mijl gereden, omgerekend iets meer dan 700 km. Dat is belachelijk weinig. De auto verkeert, hoe kan het ook anders, in absolute nieuwstaat. Voor de autist/kenner: deze M5 heeft uiteraard de originele gereedschappen aan boord. Wel ‘jammer’, het is een exemplaar uit 2002, dus met de moderne ‘Corona’-ringen in de koplampen. Dat deerde de kersverse eigenaar totaal niet, want hij heeft er de lieve somma van 176.000 dollar voor betaald. Voor de goede orde, in de VS kost de splinternieuwe M5 nu 102.700 dollar en de M5 Competition 110.000 dollar.