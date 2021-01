Deze BMW M4 heeft géén aftermarket-onderdelen - Autoblog.nl

Je zou het niet zeggen, maar dit komt toch echt allemaal bij BMW zelf vandaan.

Bij het zien van de foto boven het artikel dacht je waarschijnlijk: mijn hemel, welke tuner is hier aan het werk geweest? Niets is echter minder waar: er is geen aftermarket-onderdeel te bekennen op deze BMW M4. Dit is gewoon hoe een M4 er tegenwoordig uitziet als je alles aanvinkt wat er maar aan te vinken valt.

De vorige generatie BMW M4 begint er spontaan ingetogen uit te zien. Die was weliswaar ook met M Performance Parts leverbaar, maar dat viel nog in de categorie ‘lekker dik’. De M4 van de G82-generatie is al weinig subtiel en met alle Performance Parts begint de auto net iets teveel gelijkenissen te vertonen met een kermisattractie.

Dit specifieke exemplaar staat momenteel in BMW Welt uitgestald en is voor die gelegenheid volgehangen met alle mogelijke M Performance Parts. Het pakket aan ‘upgrades’ bestaat onder meer uit een splitter, canards, side skirts, een spoiler en een diffuser. Uiteraard allemaal vervaardigd uit koolstofvezel, ook wel bekend als carbon fiber. Wat ook opvalt zijn de uitlaten, die er nu uitzien alsof ze half loshangen. Dat is ook een manier om je M4 te onderscheiden van andere M4’s.

Striping van M Performance was altijd leuk, maar in dit geval kun je het geen striping meer noemen. Het zijn meer abstracte vlakken geworden, die ook nog eens gecombineerd zijn met zwarte delen rondom. Je zou bijna denken dat ze bij BMW hun eigen design proberen te camoufleren.

Je kijkt hier niet alleen naar een van de meest opzichtige M4’s, maar hoogstwaarschijnlijk ook naar een van de duurste. Een standaard M4 Competition kost in Nederland al minstens €130.000, maar je moet niet vreemd opkijken als dit exemplaar nog eens een halve ton aan opties aan boord heeft.