Geestelijk vader van Michel Vaillant overleden - Autoblog.nl

Jean Graton heeft op 97-jarige leeftijd de laatste adem uitgeblazen.

Zeg je VROOOAAAARRR, dan zeg je natuurlijk Michel Vaillant. De Franse stripheld met een kaaklijn die zelfs David Coulthard jaloers maakt is ongetwijfeld de bekendste fictieve coureur. Hoewel Michel Vaillant zal voortleven, is zijn geestelijke vader – Jean Graton – sinds vandaag niet meer onder ons.

Brussel

Jean Graton had de respectabele leeftijd van 97 bereikt en overleed vredig in het bijzijn van zijn naasten. De Fransman woonde al sinds 1947 in Brussel en dat is ook de plaats waar hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Hij was inmiddels alweer 17 jaar met pensioen, hoewel hij nog tot zijn 80ste actief was.

Michael Vaillant

Jean Graton bracht in 1957 Michel Vaillant tot leven. De racende stripheld groeide uit tot een van de bekendste figuren in de Franco-Belgische stripwereld. Naar schatting zijn er uiteindelijk zo’n 17 miljoen albums over de toonbank gegaan. Jean Graton heeft daarom heel wat jeugdige lezers kennis laten maken met de wondere wereld die Formule 1 heet.

Oog voor detail

Hoewel het natuurlijk stripboeken blijven, spreidde Jean Graton veel oog voor detail ten toon. Het realisme was onder meer te danken aan het feit dat Jean Graton vaak persoonlijk in de pits te vinden was. Hij raakte ook bevriend met grote Franstalige coureurs als Alain Prost en Jacky Ickx. Zelfs Enzo Ferrari was bekend met de serie: hij zette – evenals Henry Ford II – zijn handtekening op een album te ere van het 20-jarig jubileum van Michel Vaillant.

Carl Benz

De naam Michel Vaillant is overigens ook ontleend aan een bestaand persoon. Het was echter geen autocoureur die het personage zijn naam gaf, maar Carl Benz. Diens volledige naam luidde namelijk Karl Friedrich Michael Vaillant.

Seat Ibiza Vaillante

Honda Art Car Jean Graton

Inspiratie

Michel Vaillant heeft op zijn beurt ook velen geïnspireerd. Zo zijn er diverse coureurs door toedoen van Jean Graton’s werk de racerij in gegaan. Onder hen was niemand minder dan Alain Prost. Er zijn ook diverse raceauto’s met een Vaillant-livery aan de start verschenen. In 2017 nam Rebellion nog met een Vaillant-livery deel aan de 24 Uur van Le Mans. Ook vormde de stripreeks de inspiratie voor de Seat Ibiza Vaillante en – meer recent – de Honda Art Car Jean Greaton. De naam Michel Vaillant leeft dus nog steeds en zal voorlopig nog niet vergeten worden.

Foto: Jean Graton in de pits op Zandvoort, credit: Noord-Hollands Archief / Fotoburo de Boer