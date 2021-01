DeLorean en Italdesign blazen DMC-12 nieuw leven in - Autoblog.nl

DeLorean slaat opnieuw zijn vleugels uit.

Ondanks het feit dat Delorean Motor Company maar een heel kort leven beschoren was, is de DMC-12 toch een van de meest iconische sportwagens van de jaren ’80 geworden. Dit was grotendeels te danken aan het optreden van de auto als tijdmachine in de welbekende filmreeks. Uiteraard was de DMC-12 niet willekeurig gekozen: de futuristische looks leenden zich perfect voor een science fiction-film.

De looks waren ook meteen het meest indrukwekkende aspect van de auto. Met een acceleratie van 0-100 in 9,5 seconden was de auto namelijk een stuk minder snel dan hij eruit zag. Met de topsnelheid van 210 km/u werden ook geen bakens verzet. Als je echt snel wilde zijn met een DMC-12 kon je dus maar beter de flux capacitor gebruiken.

Aangezien de prestaties in de jaren ’80 al niet indrukwekkend waren, is de auto voor hedendaagse begrippen helemaal niet vooruit te branden. Een gemoderniseerde DeLorean DMC-12 is daarom geen gek idee. Die komt er dan ook: DeLorean gaat de draad weer oppakken.

Dat er plannen waren voor een comeback is al jaren bekend. Tot op heden liep dat alleen niet op rolletjes. Het bedrijf was namelijk in afwachting van nieuwe regelgeving van de NHSTA, de Amerikaanse overheidsinstantie die zich onder meer druk maakt over de toelating van nieuwe voertuigen. DeLorean heeft nu na jaren groen licht gekregen, maar heeft in de tussentijd wel veel leveranciers verloren en de motor verloopt al in 2022.

DeLorean moet nu dus deels van voren af aan beginnen. Dat gaan ze dan ook doen: het bedrijf gaat een verbrandingsmotor waarschijnlijk laten voor wat het is en richt zich nu op een elektrische aandrijflijn. Daarmee weten ze in ieder geval zeker dat de acceleratie nu wél in orde is.

Hoewel veel oude modellen tegenwoordig terugkeren als ‘continuation models’ (eigenlijk gewoon replica’s, maar dan officieel), geldt dat niet voor de nieuwe DMC-12. Die krijgt namelijk een gemoderniseerd design. Dat is altijd een heikel punt, maar het design is in goede handen. DeLorean heeft namelijk wederom ItalDesign in de arm genomen om het ontwerp te verzorgen.

De DMC-12 is tot op de dag vandaag een van de bekendste (en beste) ontwerpen van ItalDesign-oprichter Giorgetto Giugaro. Het is dus niet meer dan passend dat ItalDesign nu ook de opdracht krijg voor de nieuwe DMC-12. Helaas lijkt het er wel op dat het nog even gaat duren voordat we het resultaat kunnen bewonderen. Het is nog de vraag of het project überhaupt van de grond komt, maar aan het ontwerp zal het waarschijnlijk niet liggen.