Ferrari coureurs krijgen nieuw uiterlijk

Ze identificeren zich hierna gewoon als Ferrari-coureur. Dat nog wel.

Voor het eerst in lange tijd gaan de heren coureurs weer racen in Las Vegas. De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat er niet heel erg veel F1-historie is in de woestijnstad in Nevada. Er is natuurlijk maar één reden om hier te komen: om er een potsierlijke show van te maken die keiharde duiten oplevert.

Formule 1 is sinds Liberty Media aan de macht is lekker naar zijn kijkers aan het luisteren en die willen meer races, meer vermaak en meer spektakel. En ook Amerikaanse races. Mede dankzij Drive to Survive kijken de Amerikanen ook heel erg graag naar de F1 (en is er nu ook een Amerikaanse commentator op F1TV).

Nieuwe outfit voor Charles en Carlos

Bij Ferrari maken ze ook van de gelegenheid gebruik om de aandacht op zich te vestigen. Dat doen ze middels een compleet nieuwe outfit. Dat bevestigt Jaapiyo (die het Ferrari F1-account op Twitter – dat nu X heet – volgt). Wat is het toch een topkerel, die Jaap, die woke genoeg is om te zien dat dit twee mannen zijn die hun nieuwe outfit showen. Dat is normaal gedrag.

Ferrari kondigt aan dat Charles Leclerc én Carlos Sainz in hun nieuwe tenue het volgende raceweekend acte de présence zullen geven. Hun nieuwe uiterlijk – althans van hun raceoveralls – hebben niet meer de kenmerkende zwarte vlakken. Ook zijn alle logo’s nu in het wit uitgevoerd. Of er nog wat aan de livery van de auto’s gaat gebeuren, is niet bekend.

Spann0nd!!!!

Het gaat nog flink spannend worden tussen de Ferrari-coureurs de komende twee races. Sainz staat zesde met 192 punten en Leclerc staat op met 170 punten op P7. Charles Leclerc is overwegend de snellere coureur, zeker over één ronde (zoals in de kwalificaties). Maar Carlos Sainz toont meer karakter op de baan. Zoals ze bij NOS Studio Voetbal zouden zeggen: Charles Leclerc is een beetje een flegmatieke speler, terwijl Sainz veel gogme heeft. Geen idee wat het betekent verder, maar het is echt zo.

Enfin, de twee heren kunnen het in hun nieuwe kloffie gaan uitvechten voor de bühne. Letterlijk, want er worden een hoop toeschouwers verwacht.

