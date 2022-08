Deze man wordt het obstakel voor Double Dutch op de F1 grid

Twee Nederlanders op de F1 grid, het zou mooi zijn en het lijkt opeens weer een realistisch scenario. Doch deze man zou wel eens een onoverkomelijk obstakel kunnen vormen.

De F1 gaat de zomer in en dat betekent dat het silly season officieel van start kan. Gisteren is er al de nodige beweging in gang gezet. Op zaterdag kondigde Aston Martin teambaas Mike Krack aan dat ze zich vanaf maandag zouden gaan buigen over de rijdersbezetting van vorig jaar na het aangekondigde vertrek van Vettel. Wel, maandag kwam en binnen no time werd Alonso aangekondigd. Scherpe geesten op de redactie hadden dat al zien aankomen *kuch*. Doch daar werd uiteraard geen geloofwaardigheid aan gegeven, totdat bleek dat deze zoals altijd weer eens gelijk hadden #hanskraaijjunior.

Stoelendans

Enfin, de overgang van Alonso was in zekere zin slecht nieuws voor Nyck de Vries. Krack had namelijk al bevestigd dat hij ook op het lijstje stond bij team groen. Doch aan de andere kant: het betekent ook dat Renault-protégé Oscar Piastri gewoon bij Alpine kan beginnen volgend jaar. Zodoende hoeft Oscar niet ‘gestald’ te worden bij Williams. En dat maakt in de grote rijderscarroussel, dan mogelijk weer een plekje vrij bij het team uit Grove.

Na drie seizoenen even consistentie als toch net wat te ondermaatse prestaties van Latifi, is de consensus in de paddock immers toch dat Goatifi het eind van zijn F1 exeprience nadert. Nu is het zo dat met het elfcijferige bedrag dat de familie Latifi op de bank heeft staan, ze net als pa Stroll eventueel het hele team (of ach, waarom niet de hele sport) over kunnen nemen. Zo kan jonge spruit Nicolas dan tot in lengte van dagen een halve tel te langzaam over de baan rollen. Maar ja, waar Stroll junior nog enigszins de aansluiting kan vinden bij zijn teammaten, kan je je in geval van Latifi afvragen hoeveel zin heeft dat nu echt heeft. Ook Nicolas zelf zal dat zich op enig moment wel realiseren.

Obstakel dient zich aan

En dan ligt de weg dus opeens helemaal open voor Nyck de Vries bij Williams, die dit jaar nota bene al een vrijdagtraining reed voor het team. Eindelijk weer twee Nederlanders in de F1 dus, ongekende weelde. Doch natuurlijk is het weer niet zo makkelijk als het lijkt. Hoewel het F2 veld dit jaar namelijk behoorlijk zwak lijkt, is het vanuit oranje bril perspectief net de verkeerde man die zich recentelijk van zijn beste kant laat zien.

Deze man heet namelijk Logan Sargeant en maakt onderdeel uit van Williams’ opleidingsteam. Sargeant is zo’n zeldzame Amerikaan die al piepjong naar Europa is gekomen om het echte racen te leren. Dat is ‘m bovendien vrij aardig afgegaan. In 2017 werd hij derde in de Britse F4, in 2019 werd hij derde in de F3 Grand Prix van Macao en in 2020 werd hij derde in de Formule 3. Hoewel vorig jaar een minder goed tweede F3 jaar volgde (7de), staat de 21-jarige momenteel derde in de F2.

Bovendien is de man uit Florida goed in vorm. Hij won twee achtereenvolgende feature races (de races die er echt toe doen) in Engeland en in Oostenrijk, hoewel dat laatste wel gebeurde nadat onze held Verschoor gediskwalificeerd werd. In Frankrijk pakte Sargeant de pole position, maar viel hij uit in de feature race. Hongarije was echter weer ietsje minder, met P5 in de kwalificatie en P10 in de feature race.

Sargeant krijgt vrije training

Desalniettemin kondigt het team van Williams vandaag aan dat Sargeant later dit jaar een vrije training voor hen zal doen. Dit gaat dan -uiteraard kan je zeggen- gebeuren tijdens de Grand Prix van Amerika op het circuit in Austin. Eerder testte Sargeant al voor Williams aan het eind van vorig seizoen in Abu Dhabi. Volgens het team is dit de volgende logische stap. Sargeant doet werk voor hen in de simulator en is nu dus een F2 race winnaar, dus het is in die zin ‘een logische beloning’.

Hear from the main man, @LoganSargeant, ahead of his FP1 debut later this year 👊#WeAreWilliams — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 2, 2022

Net als je denkt dat het eindelijk gaat gebeuren voor Nyck, komt er nu dus een jonge Amerikaan mogelijk zand in de molen gooien. Kampioen in de F2 zal Sargeant vermoedelijk niet worden, gezien de achterstand die hij heeft op de nummers een en twee (veteraan en MP Motorsport coureur Drugovich en Alpine talent Pourchaire). Doch met een sterke test, een interessante nationaliteit voor sponsors en een potentiële top-3 finish is de belangrijkste opstapklasse voor de F1, zou hij wel eens geduchte concurrent kunnen zijn voor het felbegeerde F1 zitje.

IndyCar dan toch maar?

Denk jij dat Nyck alsnog aan het langste eind trekt? Of moet de man uit Sneek maar vast zoeken naar een huis in Sargeants geboorteplek Florida als uitvalsbasis voor zijn IndyCar-carrière? Laat het weten, in de comments!