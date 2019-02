‘Meer dan 1.000 pk voor de instapper van Koeningsegg’

Waarom normaal doen?

Als Koenigsegg aan een ‘instapper‘ werkt, dan hoeven we geen Volkswagen Polo te verwachten. Het merk blijft trouw aan zijn krankzinnige reputatie, want de vermeende instappert uit Zweden krijgt meer dan duuzend paardenkrachten onder de kap.

Dat claimt AutoPap, een investeerder op het gebied van prijzige auto’s die naar eigen zeggen een inkijkje heeft in dit soort projecten. De investeerder zegt dat Koenigsegg hem de auto heeft laten zien. Via Twitter deelt hij het één en ander aan informatie over de nieuwste bruut uit Angelhölm.

De investeerder spreekt over een hybride aandrijflijn voor de Koenigsegg. De auto zou een 3.9-liter hybride V8 krijgen. Het vermogen moet uitkomen op 1.065 pk. Verder heeft de investeerder het over carbon wielen en een body bestaande uit aluminium en carbon. Oh, en het zou een prachtige auto moeten zijn.

This evening I saw a car that’s just about to enter production with a 3.9 litre V8 1050bhp hybrid engine. Aluminium and carbon body with carbon fibre wheels. It’s stunning. — AutoPap (@AutoPap) February 15, 2019

Vooral de woorden dat de hypercar klaar voor productie oogt zijn interessant. Vanuit Koeningsegg is er, op een interview na, nog geen concrete aankondiging geweest voor een nieuw model. De woorden van deze Twitter-gebruiker nemen we dan ook met een korreltje zout. Eerder werd bekend dat Koenigsegg een overeenkomst heeft gesloten met NEVS. Deze nieuwe auto zou het eerste model moeten worden sinds de twee een samenwerking hebben aangekondigd.