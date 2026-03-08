Laat een automerk met hele fraaie auto’s nog wat te wensen over?

Een merk dat een reputatie maakt met beeldschone ontwerpen en dan toch nog zaniken over wat had kunnen zijn. Ja, dat kunnen we wel.

Niet alle nieuwe automerken die in de moderne tijd in Europa en Nederland geïntroduceerd worden zijn Chinees. Sommige zijn Koreaans. Genesis maakt binnenkort de oversteek naar ons land, daar het merk in andere Europese markten al een tijdje bezig is. We stonden erbij en we keken ernaar, want los van alles wat Genesis maakt wat het is zijn we voornamelijk te spreken over het meest eenvoudige: hoe goed het design van Genesis in elkaar steekt.

Nieuw merk

Hoe zit het eigenlijk met Genesis? Het merk kent een geschiedenis dat doet denken aan andere voorbeelden, dus we leggen het even snel uit. Daarvoor moeten we beginnen bij het moederbedrijf Hyundai. In Europa heeft dat merk even tijd nodig gehad om voeten in de aarde te krijgen en zo rond de millenniumwisseling was het nog steeds een beetje kraak noch smaak. In thuisland Zuid-Korea was dat wel anders. Niet alleen was het een stukje nationale trots, daar waren de modellen ook wat meer gericht op prestige. Zelfs Daewoo en SsangYong bouwden daar luxe limo’s! Om te laten zien dat Hyundai het in zich had om een goede zakenlimo te bouwen, kwam in 2008 de Genesis, toen nog als Hyundai Genesis. Dat werkte, want sedanland VS zag hem ook graag tegemoet.

Genesis Coupé

Als klein zijpaadje pakken we nog even de Hyundai Genesis Coupé erbij, die wij kennen omdat hij mondjesmaat hier verkocht is. Het is een eendagsvlieg maar wel een auto die bewijst dat de Genesis-naam moest staan voor iets bijzonders, iets dat het imago helpt. Deze auto liet zien dat de Koreanen het echt wel kunnen. Ook hier was de auto nog volledig uitgevoerd met Hyundai-logo’s.

Dat zeggen we er expliciet bij omdat badges belangrijk zijn in Korea. De eerste Genesis sedan had wel Hyundai-badges, maar aan de voorkant alleen een bijzondere chromen grille. Het was het eerste bewijs dat de Genesis wat meer afstand moest krijgen van andere Hyundais.

De opvolger uit 2013 bewees dat nog extra. De tweede Hyundai Genesis sedan had achterop een Hyundai-logo, maar op de wielen, het stuur en de voorkant prijkte het gloednieuwe Aston-esque Genesis-logo. Officieel was Genesis hier nog geen eigen merk, maar het plan lag al wel klaar. In 2015 was het zo ver: Hyundai introduceert Genesis als hun luxemerk dat los weekt van Hyundai en Kia. Het eerste model was de G80, wat een strakgetrokken Hyundai Genesis zonder de Hyundai-logo’s werd.

Concept

De eerste auto’s van Genesis, de G80 en de G90 die daar een segment boven kwam, waren geen bijzonder lelijke auto’s. Dat het merk koning design werd, kwam pas met de ’tweede generatie’. De auto’s met de dubbele lichtstreep als dagrijverlichting, zeg maar. Toen pas werd duidelijk dat dit merk design heel serieus nam, maar dat betekent niet dat de auto’s daarvoor het niet snapten.

Genesis New York Concept

Alleen voor het beste bewijs daarvan moeten we helaas de archiefkast induiken. Eén van de meest strakke Genesis-ontwerpen is nooit in productie genomen. Tenminste, deels. Het betreft de Genesis New York Concept uit 2016. Hoe makkelijk kan het zijn: dit was wat Genesis meenam om een model onder de G80 te voorspellen op de New York International Auto Show van 2016.

Dat design wordt overigens gedaan door een team onder Luc Donckerwolke, de Belg die je kan kennen van zijn tijd bij VAG. Onder zijn supervisie pende Davide Varenna een fraaie middenklasse sedan. Eentje die ging laten zien wat Genesis in huis had qua design. Het is een prachtig ontwerp, maar eigenlijk volgt het een designtaal die Genesis niet ging navolgen. Sterker nog: het is eigenlijk alsof je een G80 pakt en hard aan de paardenstaart trekt, zeker van achter. Op een goede manier, maar toch.

In het interieur werd sneller duidelijk dat het allemaal wat theoretisch was, met die bijzondere klokkenwinkel en het yokestuur. Het interieur van de G70 werd veel zakelijker dan dit. Het hebben van één groot panoramascherm dat zowel de tellers als het infotainment in één lap scherm plakken, dat was wel een mooie vooruitziende blik.

Te mooi om waar te zijn

De Genesis New York Concept brengt een bijzondere tweedeling met zich mee. Er kwam namelijk een jaar later een kleinere middenklasse sedan van Genesis, zoals de concept juist voorspelde. Dat was een belangrijk model voor Genesis, want waar de G80 een gefacelifte Hyundai was (en de G90 dat op A3 geprint), moest de G70 de eerste unieke Genesis worden.

Het is niet zo dat echt helemaal niks gebruikt is. Die grille met scherp getekende koplampen, die herken je nog wel terug. Toch weer op een hele andere manier. Het bijzondere is dat de G70 ook absoluut niet lelijk is, het is zelfs best een strakke 3 Serie-rivaal. Het is echter niet een bijgeslepen New York Concept.

Dat merk je vooral aan de achterkant van de Genesis G70, met bijvoorbeeld de langwerpige achterlichten die meer C-Klasse-esque werden. Het hele profiel is tevens anders. Die ‘kieuw’ kwam terug, maar niet met de bijzondere koelgaten erin. De dak- en raamlijn is anders. De gladde achterkant werd bijna een soort Bangle Butt met een duidelijke rechtopstaande spoiler.

Dit alles levert een bijzonder dubbel gevoel op. De zeer fraaie Genesis New York Concept voorspelde een zeer fraaie middenklasse sedan, toch lijken de twee niet zo op elkaar als een concept en productieauto meestal doen. Ergens wel jammer, want ook het concept hadden we graag met een prijskaart gezien. Al was Nederland geen bestemming geweest des tijds.