Uniek: deze Ferrari 458 Challenge staat gewoon in een Rotterdamse straat

Een heuse raceauto op kenteken, dat zie je niet iedere dag! #SpotvandeWeek

Een Ferrari tegenkomen in een willekeurige straat is altijd leuk, maar het is pas echt een verrassing als het een raceauto blijkt te zijn. @chrisc kwam in Rotterdam een Ferrari tegen die helemaal niet voor de straat bedoeld is.

Het betreft een omgebouwde Ferrari 458 Challenge. We hebben deze auto al eens gespot op de parking van Wheels Mariënwaerdt, maar nu zien we de Ferrari voor het eerst in het normale straatbeeld. Dat is toch wel een bijzonder gezicht.

Echte Challenge

Misschien denk je dat ze een standaard 458 hebben omgebouwd naar een raceversie, maar nee, deze auto begon zijn leven echt als Challenge. In eerste instantie had de Challenge nog geen grote spoiler, maar in 2014 kwam de Challenge Evo. Een groot deel van de non-Evo’s – waaronder deze – werd toen omgebouwd naar Evo. Dit was namelijk verplicht om deel te mogen nemen aan de Ferrari Challenge Series.

Het verschil met een standaard 458 Italia zit ‘m vooral in de aerodynamica, niet in de motor. De atmosferische V8 levert ‘gewoon’ 570 pk. De 458 Challenge Evo is echter een zeer serieuze raceauto. Op Fiorano is deze auto sneller dan de FXX, de raceversie van de Enzo.

Stadsverkeer

In het stadsverkeer is dit natuurlijk een draak van een auto. Met de enorme splitter aan de voorkant zijn drempels je grootste vijand. Iedere vorm van comfort zal ook ontbreken in deze auto. Maar hè, je hebt wel iets volstrekt unieks.

Deze spot was daarom een no-brainer voor de Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s van deze 458 Challenge Evo op Autoblog Spots!