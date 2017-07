Ford Europa krijgt een Nederlandse designbaas

Wederom een Nederlander die een hoge positie krijgt bij een groot automerk.

Designer Amko Leenarts wordt namelijk de nieuwe directeur design bij de Europese tak van Ford. Leenarts zal verantwoordelijk zijn voor de ontwerpen van zowel interieurs als exterieurs van de auto’s die The Blue Oval in de oude wereld op de markt brengt. Hij krijgt de leiding over een team van maar liefst 275 designers.

Leenarts neemt de positie van Joel Piaskowski in, die promoveert naar de wereldwijde designafdeling. Eerder was de Nederlander ook al werkzaam bij Ford, toen was hij verantwoordelijk voor het design van de interieurs van Ford en Lincoln.

