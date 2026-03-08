Dit betaal je nog voor alle generaties BMW M3 op Marktplaats

De prijsverdeling van alle generaties BMW M3 op Marktplaats geeft een paar bijzondere dingen weer.

Lekker voer voor discussie: wat is de beste generatie BMW M3? Je hebt zes generaties om uit te kiezen en logischerwijs zou de auto elke generatie beter worden. Dus dan is de nieuwste automatisch de beste met het meeste vermogen en de nieuwste technologie. De BMW M3 is echter een gevoelsauto. Het gevoel dat telt gaat verder dan cijfers en computers. Zelfs de styling kan de keuze beïnvloeden. Kortom: voor elke generatie sportieve Dreier is wel wat te zeggen.

Alle generaties BMW M3 op Marktplaats

Wat als je er eentje wil kopen? De meningen over welke generatie het beste is lopen uiteen, maar het is wel zo dat elke generatie meer liefhebbers heeft dan dat er gebouwde exemplaren zijn. De markt reageert daar altijd op. Toch loopt het niet overal zo storm als je verwacht. Het is wel zo dat bepaalde generaties M3 hun bodem al bereikt hebben en weer in de lift zitten, evenals modellen die nog wel even te gaan hebben. Wij vonden de goedkoopste exemplaren van alle generaties BMW M3 op Marktplaats, in acht houdende dat we ons richten op echte M3’s die direct weg te rijden zijn. Als volgt, gesorteerd van goedkoopst naar duurst:

BMW M3 (E9x)

2011 BMW M3 Cabriolet

193.488 kilometer

4.0 liter V8, 420 pk

24.745 euro

Verrassing, de allergoedkoopste manier om M3 te rijden is momenteel de E9x-generatie. Je had drie keuzes qua carrosserie: coupé, cabrio en sedan. Dit is een cabrio, de E93 voor intimi. Nou is de coupé iets beter in proportie, maar met het dak eraf is de E93 geen verkeerde verschijning. Leuke bijkomstigheid: je kan nog beter luisteren naar de krachtbron van de E9x-generatie. Dat is de enige V8 die een (productie-)M3 in het vooronder heeft gehad, de S65B40. Deze 4.0 V8 zonder turbo’s zorgde voor 420 pk en een lekkere brom. De allergoedkoopste is een 15 jaar oud exemplaar van na de facelift met net geen twee ton op de klok voor net geen 25.000 euro. Het betreft de automaat, wat in deze M3 voor het eerst de DCT was en niet de omstreden SMG. De kleurencombo is minder inspirerend, zilver met zwarte velgen.

BMW M3 (E46)

2002 BMW M3 Cabriolet

199.875 kilometer

3.2 liter i6, 343 pk

28.900 euro

Eén van de kleine verrassingen bij het compileren van alle generaties BMW M3 op Marktplaats: vier generaties zitten verrassend dicht bij elkaar. Voor een paar duizend euro meer dan de E93 scoor je een BMW M3 E46 uit 2002. Wederom de cabrio, want die zijn minder gewild. Ook hier een vrij simpele, klassieke samenstelling in het zilver, maar dit keer wel met de Styling 67-velgen ook in het zilver. De BMW M3 E46 was er nooit als sedan, dus dit was één van je twee opties. Voorin lag de S54B32, een zes-in-lijn zonder turbo met 343 pk. We hadden het net over de SMG, maar deze dakloze M3 is gewoon een handbak. Dit alles kost je net geen 29.000 euro.

BMW M3 (E36)

1997 BMW M3 Coupé

237.666 kilometer

3.2 liter i6, 321 pk

29.500 euro

Voor slechts 500 euro meer koop je de voorganger van de BMW E46, de E36. Toch een beetje het zwarte schaap uit de familie. Verstand komt met de jaren zou je zeggen, want terugkijkend op de E36 valt het allemaal best wel mee. Helemaal als je de latere versie met de 3.2 liter grote S50B32 neemt, kreeg je een flinke bak vermogen. 321 pk was echt niet niks voor 1995. Je had bij de E36 keuze tussen coupé, cabrio en sedan en dit is de eerste coupé die telt als goedkoopste generatie M3. Dit exemplaar in het fraaie Techno Violet ziet er nog piekfijn uit, al is er helaas een reden dat het de goedkoopste is. Een probleem dat volgens de verkoper enkel te verhelpen is met een nieuwe ECU. Vandaar dat de premium van een E36 over de E46 vrij weinig is, maar dit niet perfect lopende exemplaar met 237.666 kilometer erop is dus al duurder dan de goedkoopste E46.

BMW M3 (F80)

2014 BMW M3 sedan

181.622 kilometer

3.0 liter twin-turbo i6, 431 pk

34.999 euro

Oké, er zijn dagen dat we geen 5.500 euro hebben liggen, maar kijkend naar de goedkoopste van alle generaties BMW M3 op Marktplaats is dat de meerprijs voor de vierde generatie. De F80 kwam uit de tijd dat downsizing ook de topklasse raakte. Weg met de V8 en terug naar de zes-in-lijn, de S55B30 in dit geval. Dat was een 3.0 liter grote unit die extra vermogen haalde uit twee turbo’s. Vandaar dat het vermogen slechts een beetje toenam ten opzichte van de E9x naar 431 pk. Meer dan genoeg, lijkt ons. De M3 was er enkel als sedan want de coupé en cabrio heetten vanaf deze generatie M4. Dit witte exemplaar is niet helemaal zoals wij ‘m zouden willen, maar je krijgt alsnog de Styling 437-velgen die zo heerlijk staan onder de M3/4. Wel even half zilver maken, gaarne. De goedkoopste F80 met 180.000 gelopen kost 34.999 euro.

BMW M3 (G80)

2021 BMW M3 Competition sedan

75.045 kilometer

3.0 liter twin-turbo i6, 510 pk

77.450 euro

Qua insteek zijn de F80 en G80 vergelijkbaar. Ook de nieuwe en huidige BMW M3 heeft een 3.0 liter zes-in-lijn met twee turbo’s, S58B30 geheten. Nu begint het feestje vanaf 480 pk. Bij deze generatie en ook dit vrijwel identiek aan de vorige samengestelde exemplaar werd het Competition-label belangrijker, want dit pakket zorgde voor 30 extra pk. Dat kostte je wel de mogelijkheid voor een handbak, dus moest de ZF 8HP te allen tijde je vriend worden. Ergens logisch dat de huidige BMW M3 nog moet afschrijven om bij de F80 in de buurt te komen, maar de goedkoopste G80 (buiten een nog niet op NL kenteken gezette en de rolstoelombouw) kost nog 77.450 euro. Meer dan het dubbele van een F80, maar dan wel met 100.000 minder kilometers. De moeite waard?

BMW M3 (E30)

1989 BMW M3 Coupé

176.270 kilometer

2.3 liter i4, 195 pk

89.995 euro

De duurste van alle generaties BMW M3 op Marktplaats is echter, hoe kan het ook anders, de OG. De E30. Deze was er als coupé of cabrio, maar gezien de zeldzaamheid van de cabrio is dat juist de versie die hoger zit dan de coupé qua waardes. Dat maakt de coupé alles behalve goedkoop. Waarom? De M3 is waar het allemaal begon. De M3, maar ook BMW M als label en het idee dat de motorsportdivisie de standaardmodellen nog leuker kon maken. Ook al waren er 3 Series met zescilinder, voorin de M3 lag de S14B23, een viercilinder met 195 pk. Waarom? Omdat die motor paste bij de homologatie van de M3 voor DTM. Het stichtte de filosofie dat M-modellen veel meer zijn dan powerbeulen, het zijn rijdersauto’s. De Sport Evo van de M3 en dus die cabrio zijn duurder, maar de goedkoopste coupé met 176.000 kilometer gelopen mag weg voor 90.000 euro. Dat moet je dus heel zeker weten.