EV’s worden steeds goedkoper geproduceerd, maar dat betekent een hogere reparatierekening voor jou

Alle voordelen voor de fabrikant, de meeste nadelen voor jou.

De opkomst van de elektrische auto brengt ook de nodige innovaties met zich mee. Vooral op het gebied van optimalisaties die de productie en het product versimpelen, wat zich vertaalt in kostenbesparing en (hopelijk) een lagere catalogusprijs. Maar zoals met veel dingen het geval is, gaan sommige fabrikanten hierin te ver en komen hier uiteindelijk onnodige hoge kosten voor de eigenaren uit voort.

Eenvoud is duur voor eindgebruiker

Als je nu denkt aan de uitvinding van het megacasten, het proces waarbij vele kleine onderdelen in één groot onderdeel als één geheel gegoten worden, dan zit je in de goede richting. Grotere, structurele onderdelen zijn immers veel lastiger en kostbaarder om te vervangen als ze op een of andere manier beschadigd raken of stuk gaan.

Datzelfde geldt ook voor de keuze van steeds meer automakers om accupakketten als structurele delen van de bodem te maken. Beschadigingen aan accupakketten zijn sowieso al kostbaar, maar het repareren hiervan als ze een structureel deel van de auto zijn, brengt zoveel manuren met zich mee dat het eigenlijk financieel niet eens verantwoord is.

Maar dat zijn de twee bekende problemen. Het Engelse Thatcham Research, dat op een missie is om de reparaties van EV’s te versimpelen en de kosten ervan binnen de perken te houden, vond nog meer domme voorbeelden van ontwerpfouten die tot belachelijke reparatiekosten kunnen leiden.

Plaatsing en vervangen van laadpoort

Een voorbeeld is de laadpoort. Je zou zeggen dat dit een simpel onderdeel is waar je het laadpistool in klikt en door het gebruik dus slijt en stuk kan gaan. Iets wat je dus eenvoudig vervangbaar zou willen maken met bijvoorbeeld een stekkertje tussen de laadpoort en het accupakket. Een van de weinige fabrikanten die er ook zo over denkt is Tesla. De laadpoort is daadwerkelijk eenvoudig te vervangen.

Een ander voorbeeld, waarvan Thatcham de naam niet wil noemen, maar wat zich verraad aan het ‘propeller-logo’, heeft geen stekker tussen de poort en het accupakket. Gaat er hier iets stuk, dan moet men helemaal helemaal tot het accupakket alles verwijderen, om vanaf daar alles opnieuw aan te sluiten.

Nu zitten bij de laadpoorten bij het propellermerk over het algemeen niet op een plek waar ze makkelijk beschadigd kunnen raken. Andere merken hebben iets minder lang nagedacht over plaatsing en kozen voor veel gevoeligere locaties, zoals voorschermen, grilles of andere plekken waar een kleine schade veel vaker voorkomt.

Bedrading kapotknippen

De onderzoekers kwamen ook vaak tegen dat hulpdiensten nog steeds vaak grote stukken bedrading moesten doorknippen om hun werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Iets wat een enorme repartierekening oplevert en makkelijk voorkomen had kunnen worden door een extra lusje dat doorgeknipt kan worden, waardoor de rest van de auto losgekoppeld wordt van het accupakket. Maar helaas denken nog niet alle automakers hieraan.

Lang verhaal kort: fabrikanten richten zich vooral op het optimaliseren van de productie en vergeten daarbij dat onderdelen beschadigd raken en wel eens stuk gaan. Als ze dit in het achterhoofd houden bij het ontwerpen van de voertuigen, hoeft dat volgens Tatcham helemaal niet tot enorme extra kosten te leiden.

Een goed voorbeeld hiervan is een auto van wederom het propellermerk. Bij het ontwerpen hiervan is er een eenvoudig en relatief goedkoop stuk siermetaal om het accupakket geplaatst. Dit kan kleine schades opvangen zonder dat het accupakket hier iets van merkt. Dit stukje metaal kan dus potentieel een kostenpost van vele duizenden euro’s voorkomen, maar kost op het grote geheel waarschijnlijk enkele tientjes extra.

Nadenken voordat het ontwerpen begint

Hoewel Thatcham autofabrikanten aan de hersenen probeert te peuteren om ook wat vaker bij de eindgebruiker zijn of haar bankrekening stil te staan, lijkt het al de goede kant op te gaan. Reparatiekosten van EV’s dalen langzaam maar zeker, maar dat op een grotere schaal, zeker nu de productie van goedkopere EV’s aan het opschalen is.

Tegelijk kunnen we EV-makers niet helemaal de schuld geven van het maken van domme fouten. Met nieuwe aandrijflijnen komen nieuwe uitdagingen die getackeld moeten worden. Dat gaat niet per se de eerste keer gelijk goed. Het helpt daarbij ook niet mee dat de snelheid van innovatie en de druk op kostenbesparing zo belachelijk hoog liggen, mede door de concurrentie uit China.