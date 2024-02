Deze McLaren Senna behoudt wél zijn waarde

Historische knipogen, nog kleinere limitering en een lekker kleurtje: er is een McLaren Senna die nog wel voor veel geld in de markt wordt gezet, hier in Nederland!

Het is de vraag der vragen: welke auto moet je kopen als investering? Het mooie daaraan is dat het eigenlijk niet met 100 procent zekerheid te voorspellen is, omdat het van heel veel zaken afhankelijk is.

McLaren Senna

Zo zou je zeggen dat een speciale auto van een merk als McLaren, wat in theorie één van de snelste auto’s op het circuit is, genoemd naar een zeer historische coureur en gebouwd wordt in oplage van 500 stuks, dat moet wel een succesnummer worden. Dat bleek anders te gaan. De Senna stond in de markt voor bedragen die konden oplopen tot een miljoen dollar, maar wist zijn waarde maar niet te behouden. In het dieptepunt zijn er mensen die bijna de helft hebben gevangen van de nieuwwaarde. Dus ook dat is geen zekerheid.

Senna LM

Toch kun je een McLaren Senna kopen die nog wat meer waard is. Omdat hij nog specialer is, maar bovendien omdat het één grote historische knipoog is. De McLaren Senna LM volgt het historische pad wat de F1 ook volgde: tussen de straatversie en de circuitversie genaamd GTR kwam de LM. Het meest herkenbaar vanwege zijn volledig oranje lak en lichtgewicht circuitvelgen.

Datzelfde trucje deed McLaren haarfijn over met de Senna. De Senna LM heeft andere velgen en iets hertekende aerodynamica (met bijvoorbeeld extra koelgaten boven de voorwielen). Ook kreeg hij 825 pk in plaats van 800 stuks uit zijn 4.0 liter V8.

Dit exemplaar is dus een extra hommage aan de F1 LM, want hij is volledig oranje uitgevoerd. Ook veel onderdelen die normaliter koolstofvezel of zwart zijn, zijn nu oranje. Het velgdesign lijkt ook sterk op de F1 LM. Het interieur heeft wat LM-touches, zoals LM-pedalen, vloermatten met het LM-logo’tje en LM in de hoofdsteunen. Drie keer raden welke kleur veel aanwezig is op alles. Naar ons weten zijn er 20 exemplaren van de Senna LM gebouwd, maar volgens de verkoper zijn het er 35. In ieder geval weinig, dus dat drijft de prijs lekker op.

Kopen

Zoals gezegd wist deze McLaren Senna dus wel zijn waarde aardig te behouden. De nieuwwaarde van zo’n LM lag rond de 1,5 miljoen euro, maar je mag dit exemplaar nu meenemen voor 2.119.650 euro. Daar moeten we wel bij zeggen dat dat de prijs is inclusief wat je nog moet afstaan aan de fiscus. Het is een rechtsgestuurd exemplaar dat voor de export 1.695.000 euro moet kosten. Maar goed, dat is niet de helft van 1,5 miljoen.

Neem dus vooral een kijkje bij Louwman Exclusive om deze waardevaste McLaren Senna LM te aanschouwen.