Deze McLaren Senna doet zijn naam pas echt eer aan

Tabaksreclame mag al lang niet meer, maar McLaren maakt met deze Senna stiekem toch nog reclame voor Marlboro.

Als je op zoek bent naar een unieke kleurencombinatie voor je McLaren Senna is één keuze die heel erg voor de hand ligt: de Marlboro-livery. Dat is een livery die perfect past bij een hypercar die de naam Senna draagt. In Nederland was daarom al iemand op het idee gekomen om zijn McLaren Senna in deze kleuren te laten wrappen.

Een wrap is natuurlijk leuk, maar je kunt je Senna ook meteen in Marlboro-kleuren bestellen. Dat is wat een klant onlangs deed bij McLaren. In samenwerking met MSO (McLaren Special Operations) stelde hij een unieke McLaren Senna samen.

De livery is geïnspireerd op de McLaren MP4/6. Dit was de auto waarin Ayrton in 1991 zijn derde en laatste titel in de wacht sleepte. In zijn McLaren met Honda-power wist Ayrton het team van Williams met Nigel Mansell en Riccardo Patrese het nakijken te geven. 1991 was ook het jaar waarin hij voor het eerst in zijn thuisland Brazilië won.

Naast de Marlboro-livery heeft deze McLaren nog een aantal mooie details gekregen die naar Senna verwijzen. Op de neus en de spoiler is bijvoorbeeld nummer 1 te vinden, wat destijds Ayrton’s startnummer was. Op de zijkant is een afbeelding te vinden van Senna’s kenmerkende gele helm. Om het eerbetoon compleet te maken is er achter de zijruit een krans afgebeeld met de drie jaren waarin Senna kampioen werd: 1988, 1990 en 1991.

Het is niet enkel het kleurenschema en de bestickering die deze Senna uniek maakt. MSO heeft de auto nog voorzien van enkele uniek details. De ‘kieuwen’ boven de voorwielen zul je bijvoorbeeld niet op een normale Senna kunnen ontdekken. De velgen zie je normaal gesproken ook niet op een Senna. Die kennen we al wel van de speciale Senna Carbon Theme.