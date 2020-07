Autojunk Foto van de Maand – Juni 2020

’s Avonds laat, ’s nachts of gewoon middag op de dag: mooie foto’s maken kan op ieder moment. Dat zien we deze maand.

De ju zit weer in de maand, dus dat betekent dat we langzamerhand in de zomer terechtkomen. Bij uitstek het seizoen om met mooie auto’s op pad te gaan en foto’s te maken. Dat deden diverse Autoblog-lezers dan ook. De grote vraag is natuurlijk: welke foto was het mooist?

Om dit complexe vraagstuk te beantwoorden kregen we deze maand hulp van de vorige winnaar. Dat was @woodgood, die in het echt als Daniël Ruis door het leven gaat. Hij was deze maand ons gastjurylid.

Derde plaats: BMW 840i Gran Coupé

Het design van BMW doet de afgelopen jaren nogal wat stof op waaien. Toch zijn ze nog steeds in staat fraaie auto’s te tekenen. Dat bewijst de 8 Serie Gran Coupé. @row1 kreeg de sleutels van een zwarte 840i in handen gedrukt om een avondje foto’s te maken. De resultaten stellen niet teleur. De fraai bewerkte kleuren in combinatie met een uitgebalanceerde compositie zijn goed voor een derde plaats. Één minpuntje: de zwarte auto gedeeltelijk valt gedeeltelijk weg tegen de achtergrond.

Daniël dacht er ongeveer hetzelfde over: “Goeie foto en fantastisch licht om mee te werken. Misschien had de fotograaf wat meer de focus kunnen leggen op de auto, wat nu vooral opvalt is de lucht. Toch een welverdiende derde plek vanwege de mooie en subtiele bewerking. Ga zo door!”

Tweede plaats: McLaren Senna

Lennard Laar (@lenny98) weet hoe je een rolling shot maakt. Dat liet hij twee maanden terug al zien. Deze keer is hij op pad geweest met een heel bijzonder apparaat: een McLaren Senna in Marlboro-livery. Je kunt zeggen wat je wilt, maar de Senna is een imposant apparaat. Dit komt mooi tot uiting in de foto’s.

Dankzij de juiste sluitertijd zit er lekker veel beweging in de voorgrond. Het hek rechts in beeld zorgt voor de benodigde diepte in de foto. De lage hoek maakt dat de Senna extra agressief oogt. Een schuine horizon had nog wat meer dynamiek in de foto kunnen brengen, maar verder is de compositie prima.

Een eerste plaats zat er niet in, want Daniël was niet laaiend enthousiast over deze fotoreeks: “Persoonlijk vind ik dat er veel meer uit te halen valt met een auto als deze. Zo had ik dit soort foto’s in een andere setting willen zien zoals op een circuit of in een strakke omgeving waar er meer de focus wordt gelegd op het bizarre lijnenspel van de auto. Kortom, de foto’s zijn goed, maar niet bijzonder.”

@twinphotographys maakte dat het lastig kiezen was deze maand. De fotoshoot met de AMG GT R en de Rolls-Royce Ghost leverde namelijk diverse kanshebbers op voor de Foto van de Maand. Uiteindelijk is het deze nachtfoto van de AMG GT R geworden.

In de kleur Magno Night Black is het een sinister apparaat. De nachtelijke setting van de fotoshoot met deze AMG GT R past daar perfect bij. De warme kleuren van de verlichting, de klassieke architectuur en de (weliswaar kunstmatige) mist zorgen voor een buitengewoon sfeervolle plaat. De nieuwe LED-verlichting, die de AMG GT sinds vorig jaar heeft, draagt ook zijn steentje bij.

Daniël vond de eerste foto van de Ghost eigenlijk nog net iets mooier, maar was ook te spreken over deze foto: “Leuk om ook avondfoto’s voorbij te zien komen. Geweldige auto en een gave setting, maar misschien net wat teveel van het goede qua bewerking.” Tja, dat laatste blijft altijd een punt van discussie.

@twinphotographys gaat er deze maand in ieder geval vandoor met de titel Foto van de Maand. Jullie kunnen hem dus volgende maand weer verwachten als gastjurylid. Wie kunnen we in de top drie verwachten? Dat hangt er volledig vanaf wat jullie deze maand allemaal op Autojunk uploaden.