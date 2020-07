Waan jezelf Baby Driver met deze Impreza WRX

Deze auto speelde een belangrijke rol in een van de coolste autofilms van de laatste jaren.

Als je zegt rode Impreza WRX, dan zeg je Baby Driver. Tenzij je echt niks met films hebt. Als dat wel het geval is, zul je de film uit 2017 ongetwijfeld nog niet vergeten zijn. In de film spelen auto’s een belangrijke rol, waaronder een rode Impreza WRX. Je voelt hem al aankomen: die auto staat nu te koop.

We zouden graag zeggen dat het de enige echte Impreza WRX uit Baby Driver is, maar dat zou toch niet helemaal de waarheid zijn. Zoals gewoonlijk zijn er voor de opnames meerdere auto’s gebruikt. Om precies te zijn werden er vijf identieke Subaru’s gebruikt voor de film.

Het is niet bekend of alle exemplaren de opnames overleeft hebben. Een van de exemplaren heeft hoofdrolspeler Ansel Elgort in ieder geval zelf weten te bemachtigen. Hij kan er nog aardig mee overweg ook, getuige deze beelden. Daarnaast zijn er al eerder exemplaren op een veiling verschenen.

Origineel is de Impreza WRX niet in rood geleverd. Dit exemplaar was dan ook eerst blauw. De kleur is niet het enige wat er aangepast is. Het Amerikaanse bedrijf Allpro heeft de Subaru flink onder handen genomen. De auto was namelijk eerst een gewone WRX, maar heeft de aandrijflijn van de STi gekregen. Het vermogen is uitgekomen op 304 pk.

Verder is de auto voorzien van een hydraulisch handrem van CNC, een differentieel van OS Giken aan de voorkant en een sperdifferentieel van Cusco aan de achterkant. De auto is dus helemaal klaargestoomd voor het betere gooi- en smijtwerk. Als je nog wat inspiratie op wil doen, kijk dan vooral nog eens de openingsscène van Baby Driver.

Bieden kan op deze rode driftkop kan op eBay. Het hoogste bod staat momenteel op $19.000. Dit is nog onder het minimum, dus voor dit bedrag ga je hem niet meekrijgen. De prijs zou nog flink op kunnen lopen, want in 2017 werd er een exemplaar verkocht voor bijna $70.000.