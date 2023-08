Deze Mercedes 300SL is beter en goedkoper dan een echte

Niet alleen is deze Mercedes 300SL Gullwing beter en goedkoper dan een echte, hij staat ook te koop in Nederland.

Met de Mercedes 300SL keerde Duitsland officieel terug als maker van über-bleppers. Het maken van auto’s met dikke motoren was de natie namelijk even verboden na alle onverkwikkelijkheden van de nazi’s. Emotioneel was de 300SL dan ook een erg belangrijke auto voor de Duitsers. Los van het feit dat het natuurlijk ook een erg fraaie auto is. Don’t call it a comeback.

Door het historisch belang en de intrinsieke kwaliteit van de 300SL, is het dezer dagen een onbetaalbare klassieker geworden. Maar in tegenstelling tot andere auto’s, is de 300SL altijd al extreem duur geweest. Ook al in de jaren ’80. Zodoende was er ruimte voor een erg goede replica. Voormalig Mercedes-medewerker en ingenieur Anton Ostermeier maakte er zijn American Dream van. In Gardena, California richtte hij een bedrijfje op dat 300SL replica’s maakte.

Om dit kitcar’s te noemen, doet echter geen recht aan de creatie. Het is bijna een soort restomod van 40 jaar geleden. Naar verluidt waren de producten van Ostermeier zo goed, dat Mercedes zelf onderdelen bij hem betrok. Dat is toch net een beetje een andere aanpak dan die van Ferrari. De 300SL van Ostermeier is optisch een exacte kopie van het origineel. Onder het blik zijn er echter wat verschillen. Waardoor de Ostermeier-SL in feite, stiekem beter is.

De motor is een 3.0 liter zescilinder lijnmotor, zoals in het origineel. Maar dan wel eentje van moderner pluimage, uit een W124 300E. Tevens heeft de auto schijfremmen. Dat is wel een dingetje, want op Le Mans was een zwakte van de SL ten opzichte van de Britse concurrenten dat die laatste betere remmen hadden. Voor het comfort heeft de replica ook airco. Maar verder is het interieur grotendeels gelijk aan dat van het origineel. Inclusief het wegklapbare stuur om de instap mogelijk/makkelijk te maken.

Naar verluidt kochten enkele eigenaren van een echte 300SL Gullwing er een Ostermeier-Gullwing bij. Op die manier konden ze met iets minder zorgen genieten van de auto, zonder als ‘neppers’ beschouwd te worden. Het is tegelijkerijd begrijpelijk als ook een tikkie eng. Maar goed, bij Anton kon de schoorsteen er door roken. Tussen 1982 en 1995 werden er zo’n vijftig units gebouwd.

Een van die units staat nu te koop in Nederland. Het is er eentje uit 1989. Op de teller staan slechts 1.669 kilometers. De eerdere eigenaren hebben gek genoeg dus nauwelijks gereden…met hun replica. Je kan ‘m nu kopen voor 369.000 Euro. Veel geld voor namaak. Aan de andere kant: een echte kost tegenwoordig 1,5 miljoen Euro. En inmiddels is deze creatie op zichzelf ook een stukje historie geworden. Koop dan?

Dank Bas voor de tip!