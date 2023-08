Duitse auto-industrie schreeuwt om meer laadpunten

Een oproep van de Duitse auto-industrie moet het aantal openbare laadpalen verhogen. Dat is hoogst nodig!

Elektrische auto’s zijn leuk en aardig, maar als je ze niet kan opladen is dat knap lastig. Zeker thuis is het toch wel handig als je hem kan inpluggen. Daar zijn wel laadpalen voor nodig en daar moeten er meer van komen in ons buurland. Ook in Nederland zouden er wel wat bij kunnen, maar dat terzijde. We hebben het hier over openbare laadpalen. Voor mensen zonder een eigen oprit of parkeerplek zijn deze toch wel belangrijk.

Duitse auto-industrie: meer laadpalen graag

De oproep komt van de VDA, de Duitse vereniging voor de auto-industrie. De VDA zegt dat de gestelde doelen enkel gehaald kunnen worden door het groeitempo van de laadpalen te verviervoudigen. Dit ten opzichte van de laatste 12 maanden. Duitsland streeft naar 1 miljoen openbare oplaadpunten in 2030. Volgens de voorzitter van de VDA Hildegard Müller zijn dat er op dit moment nog maar 90.000, lezen we in Der Spiegel. Dat is natuurlijk veel te weinig voor een groot land als Duitsland.

In Duitsland valt de verkoop van elektrische auto’s op dit moment wat tegen. Om de verkoop een beetje aan te zwengelen komt deze oproep wel op een goed moment voor de industrie. Meer laadpalen moet het aantrekkelijker maken voor potentiële klanten om een auto met een stekker te kopen.

Doorpakken

Net zoals bij ons was er een flinke toename van elektrische auto’s, maar kan het altijd beter. Het aantal auto’s dat op elektriciteit rijdt is zeker toegenomen, in de eerste helft van dit jaar werden er 300.000 op kenteken gezet in Duitsland. Dit getal is inclusief hybrides. Om de verkopen op dit niveau te houden, of dus zelfs te verhogen, moeten de ambities omhoog. En daar moet de overheid, samen de industrie, voor zorgen.

Probleem is niet alleen het geringe aantal laadpalen, maar ook het elektriciteitsnetwerk zorgt voor kopzorgen. Simpel gezegd: als iedereen een stekkerauto zou rijden kan het netwerk het niet aan. Nou is het niet zo dat iedereen dat zal doen, maar het netwerk moet er wel stapsgewijs klaar voor zijn. Net zoals in ons land is het tevens de vraag waar al die (hopelijk groene) stroom vandaan moet komen. Misschien toch maar de kerncentrales laten draaien of zelfs een paar bijbouwen?

Foto van een witte Porsche Taycan Turbo S, gespot door @spotcrewda