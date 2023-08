Toto Wolff kan niet meer met zijn elleboog op tafel slaan

Of Mercedes nu wint of niet, Toto Wolff kan even niet meer met zijn elleboog op tafel slaan.

We kenden Toto jarenlang alleen maar als de aimabele grote leider achter Mercedes’ succes. De geslaagd zakenman was al steenrijk toen hij de F1 bestormde en werd nog rijker in de sport. Overal zit Toto met zijn grijpgrage vingers in. Hij is de manager van verschillende coureurs. Hij is teambaas en voor 30 procent eigenaar van het Mercedes F1 team. Hij heeft aandelen in Aston Martin. En dankzij zijn vrouw Susie Wolff en vroegere investeringen heeft hij ook nog wat links naar Williams en de Formule E.

Toen Toto eind 2021 voor het eerst verloor, zagen we echter een andere kant van de manager. Die werd steeds geïrriteerder, met een apotheose in Abu Dhabi. Daar werd hij extreem boos op zijn BOSE-koptelefoon. De hele BOSE fabriek schudt naar verluidt nog steeds op zijn grondvesten, zo hard gooide Toto de unit op zijn bureau. BOSE is nu geen sponsor meer van Mercedes, maar officieel geldt dat dat al zo gepland was.

Voorlopig moet Toto echter even wat voorzichtiger zijn met dergelijke uitspattingen. Betere helft Susie deelt op Instagram beeld van Toto in bijzijn van zoon Jack. Toto heeft zijn arm in het gips. De blessure is kennelijk het gevolg van een exercitie downhill mountainbiken. Op vakantie is de beste man kennelijk onderuit gegaan met zijn fiets. Die dingen zijn dan ook levensgevaarlijk. Alonso en Stroll kunnen daarover meepraten. Als je lijf en leden je dierbaar zijn, kan je beter in de auto stappen. Zoals de bewoners van Parkrijk in Rijswijk-Buiten.

Los van de mechanische schade gaat het verder goed met Toto. De verwachting is dan ook dat hij over drie weken er in Zandvoort gewoon weer fris en fruitig bijzit. Al zal zijn hoofdtelefoon hopen dat de kracht in zijn arm toch wat verminderd is…