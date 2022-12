Binnenkort verkrijgbaar in Nederland: busjes op waterstof

Volgend jaar kun je gewoon een Opel-, Peugeot- of Citroën-busje op waterstof bestellen.

Waterstof is nog steeds niet doorgebroken, maarrr… waterstof is ook nog niet dood. Nadat de waterstofauto alweer een jaartje of wat in ons midden is, volgen nu de waterstofbusjes. En die komen opmerkelijk genoeg niet bij Toyota vandaan.

We schreven toevallig vorige maand nog over bedrijfswagen op waterstof, tijdens onze onvolprezen Bedrijfsautoweek. Toen we dat artikel schreven waren er nog geen waterstofbusjes leverbaar in Nederland, maar daar komt binnenkort verandering in.

Stellantis gaat hun waterstofbusjes, die al rondzoefden in Duitsland en Frankrijk, ook in ons land introduceren. Om precies te zijn gaat het om de Opel Vivaro-e Hydrogen, de Citroën ë-Jumpy Hydrogen en de Peugeot e-Expert Hydrogen. Al deze modellen zijn momenteel ook al leverbaar als elektrische busjes. Dan bedoelen we dus: gewoon met een accu.

Mocht je de range van die elektrische busjes net te mager vinden, dan zijn deze waterstofbusjes wellicht een uitkomst. Hiermee kom je namelijk tot 400 km ver op een tank, terwijl de elektrische Stellantis-busjes maximaal een WLTP-range hebben van 330 km.

Het verschil in actieradius is eerlijk gezegd niet enorm, maar voor sommige ondernemers komt dit misschien net wél uit. Het is dan wel handig dat je in de buurt van een waterstofstation gevestigd bent, want dat blijft nog steeds een dingetje.

De waterstofbusjes van Stellantis hebben overigens ook een 10,5 kWh accu, die gewoon op te laden is en tot 50 km range kan leveren. In die zin zijn het eigenlijk een soort plug-in hybrides. De elektromotor is verder gelijk aan die van de batterij-elektrische varianten. Die levert dus 136 pk en 260 Nm aan koppel.

De busjes op waterstof komen in het tweede kwartaal van 2023 op de markt. Wat de Vivaro-e Hydrogen, de ë-Jumpy Hydrogen en e-Expert Hydrogen moeten kosten is nog niet bekend.