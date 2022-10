Deze Mercedes-AMG C 63 heeft nóg meer F1-invloeden

Maak kennis met de Mercedes-AMG C 63 S E Performance F1 Edition.

De nieuwe Mercedes-AMG C 63 is sneller dan ooit, maar zeggen dat je een viercilinder hybride rijdt doet het toch minder goed op feestjes dan zeggen dat je een V8 rijdt. Wat dan wél weer leuk is voor verjaardagen: je kunt zeggen dat er Formule 1-techniek in je auto zit.

Dat is deels natuurlijk een marketing-praatje van Mercedes, maar voor de wisselwerking tussen verbrandingsmotor, elektromotor en accu is wel degelijk F1-knowhow gebruikt. Dit komt onder andere naar voren in de elektrisch ondersteunde turbo, die ervoor zorgt dat een turbogat verleden tijd is.

Als er een link is te maken met Formule 1, wil je daar als fabrikant natuurlijk het maximale uit halen. Daarom komt Mercedes nu met een speciale F1 Edition. Deze auto heet voluit de Mercedes-AMG C 63 S E Performance F1 Edition. Alsof de naam nog niet lang genoeg was.

Het kan zijn dat je nu een déjà vu krijgt, want eerder was er al een F1 Edition op basis van de AMG GT 4-Door. Die had trouwens een nóg langere naam: Mercedes-AMG GT 63 S E Performance F1 Edition. En dan heeft Mercedes 4-Door nog weggelaten uit de naam.

Goed, de C 63 krijgt nu dus dezelfde livery aangemeten. Die bestaat uit een kleurverloop van lichtgrijs naar zwart, met rode accenten. Gek genoeg is dit kleurenschema in de Formule 1 nergens terug te vinden, dus de link met F1 is niet heel duidelijk.

Het interieur is ook wat opgeleukt met rode accenten en F1-logo’s op de vloermatten. Verder is de auto uitgerust met allerlei zaken die je ook gewoon op iedere andere C 63 kunt bestellen. Heel opwindend is het dus allemaal niet.

Je hoeft de Mercedes-AMG C 63 S E Performance F1 Edition ook niet te kopen als investering, want de auto is gewoon een jaar lang onbeperkt leverbaar. Deze limited edition is dus alleen gelimiteerd qua tijd. Je kunt dus niet zeggen dat je één van de zoveel exemplaren hebt. Dat is een beetje jammer, want dat is juist wat je wilt als je een limited edition koopt.