Deze uitdaging heeft Mercedes met de AMG One

En het is tevens een deel van de reden waarom de hypercar vertraagd is.

Darn you EU! De steeds strenger wordende regels gooit roet in het eten van de plannen van de autoindustrie. Door de invoering van de WLTP-cyclus moeten autofabrikanten aan de bak en dat voelt de consument ook. Hier in Nederland vliegen de prijzen van nieuwe auto’s bijvoorbeeld omhoog omdat de overheid geen zin heeft om de BPM te corrigeren, maar er is meer aan de hand.

De komst van de WLTP heeft tot gevolg dat benzineauto’s uitgerust worden met een partikelfilter. Niet alleen klinken daardoor nieuwe auto’s minder lekker, ook moeten fabrikanten aan de slag met de performance van een voertuig. De Peugeot 308 GTi levert bijvoorbeeld enkele pk’s minder na de update. De Leon Cupra 300 mist 10 paarden en is nu goed voor 290 pk en ook de Golf R moet het stellen met 300 paarden in plaats van 310 beloofde paarden.

De introductie van de WLTP komt op een moment dat Mercedes-AMG midden in het ontwikkelingstraject zit met de One. Autocar laat weten dat de Duitsers in Affalterbach druk bezig zijn met het ontwikkelen van een partikelfilter voor de One. Dit is niet simpel, want AMG wil alsnog de beloofde 1.000 pk+ kunnen leveren en dat is lastiger met het filter. Vorig jaar oktober werd al duidelijk dat het hele project vertraging zou oplopen. Mercedes-AMG heeft de nodige uitdagingen met de F1 V6 hybride, onder andere op het gebied van koeling.