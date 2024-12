Deze Mercedes is zo fout dat ‘ie weer goed is

Is zo’n foute Mercedes van weleer eigenlijk nog wel zo fout?

De clichés over Mercedes mag je lekker zelf invullen, maar feit is wel dat er altijd wel iets van een imago kleeft aan auto’s van Das Haus. Helemaal in de vroege jaren ’00. Het was een prachtige tweestrijd: eigenlijk maakten ze steengoede en begeerlijke auto’s, maar je moest van een bepaalde lichting zijn om het te willen. Oh ja, en je moest geld hebben. Best een bult geld.

Foute Mercedes

Tenminste, toen ter tijd. Nu zijn auto’s uit de ‘foute’ periode (W220, C215, W210/211, W203 etc.) lekker afgeschreven. Helemaal de CL (C215) staat bekend om enorm veel technologie bieden voor tegenwoordig echt stuntprijzen. Voor ergens tussen de 5 en 10 duizend euro heb je al een CL500 met V8, of als je je best doet zelfs een CL600 met V12! Gooi je er ietsje meer bovenop, dan is zelfs een CL55 mogelijk. De koning blijft nog steeds de CL65 met die bizar krachtige V12. Om nou te zeggen dat die erg zeldzaam waren gaat ver (het is geen CL70), maar er staat nu maar eentje op Marktplaats.

CL65

En dat is natuurlijk fouter dan fout, de ultieme CL. De Mercedes CL65 AMG van Marktplaats is echter voor CL-standaarden best fraai. Van buiten is er gekozen voor donkergrijs, maar het lijkt erop alsof er een bijzondere tint doorheen zit. De velgen, de niet-monoblock AMG-velgen, staan eigenlijk fraaier dan die putdeksels die je op de normale CL krijgt.

Binnenin is de Mercedes CL65 AMG ook mooi aangekleed, met donker hout en het beige enkel voor de stoelen en deurbekleding. Eigenlijk wil je hem gewoon zo. Toch? Verder is de optielijst nog steeds drie keer zo lang als die van een gemiddelde moderne auto, wat des tijds een aardig bizarre lijst aan innovaties was.

Kopen

Naast dat alles krijg je natuurlijk die motor waar we het al over hadden, de 6.0 liter grote Biturbo V12 met 612 pk en 1.000 Nm (dat laatste getal is beperkt, kun je nagaan). Volgens menig autojournalist wordt de motor ietsje in de steek gelaten door de wat oubollig aanvoelende automaat met vijf versnellingen, maar alsnog katapulteerde je jezelf naar 100 km/u in 4,4 seconden. In deze dagen van het herenakkoord was er nog een getal beperkt: de topsnelheid was maar 250 km/u. Geen zorgen, hij kon véél harder.

Ook al was dit niet de enige Mercedes CL65 AMG op Marktplaats, dan nog zou het één van de betere exemplaren zijn. Er is goed voor gezorgd volgens de advertentie en bovendien heeft ‘ie maar 72.168 km afgelegd. Dat moet een prijs van 89.950 euro goedpraten. Is het nog steeds een té foute bak of een toekomstige klassieker? Dat mag jij bepalen!