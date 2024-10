Goed nieuws voor de S-klasse met plofmotor

De Mercedes S-klasse met verbrandingsmotor heeft een toekomst.

Allemaal elektrisch? Als het aan Volvo ligt mag het gebeuren. Andere merken denken daar toch iets anders over. Iets met tegenvallende vraag. Bij Mercedes-Benz staan ze er niet om te springen om alles te elektrificeren. De EQS verdwijnt in de shredder, wat de Mercedes S-klasse met verbrandingsmotor des te belangrijker maakt.

Voorlopig blijft die plofmotor nog een plekje hebben onder de motorkap van de meest luxe Benz. Tegenover Autocar zegt Mercedes CEO Ola Källenius dat het merk stevig geïnvesteerd heeft in de verbrandingsmotoren voor de S-klasse. Er is zelfs meer geïnvesteerd dan normaal gesproken het geval is. Källenius doelt op motoren die een update krijgen met de facelift van de S-klasse in 2026.

Wat dat betreft is het een goede zet geweest van Mercedes om de S-klasse niet volledig te elektrificeren, maar het eerst te proberen met de EQS. Tijd heeft bewezen dat de markt nog niet klaar is voor een volledig elektrische S-klasse. Of in elk geval, het is nog niet zo’n succes dat de verbrandingsmotor in de prullenbak kan. Er is sowieso werk aan de winkel voor Mercedes om de S succesvol te houden, de huidige generatie is geen absolute verkooptopper.

De Mercedes S-klasse is altijd een belangrijk model geweest in bijvoorbeeld landen waar elektrificatie niet hoog op het lijstje staat. Ja, in Europa doen we goed mee. Maar in het Midden-Oosten zijn ze bijvoorbeeld gek op de S. En ambassadeurs over de hele wereld zitten ook maar wat graag achterin het vlaggenschip. Kortom, de Mercedes S-klasse heeft de verbrandingsmotor absoluut nodig.

BMW kiest voor een andere aanpak, door de 7 Serie en de i7 te combineren: zowel als ICE als EV. Mercedes voelt daar niets voor. De CEO zegt een dergelijk compromis niet te willen sluiten, zo’n platform voor ICE + EV zou namelijk gevolgen hebben voor ruimte in de cabine.

Kortom, het huwelijk met de Mercedes S-klasse en de verbrandingsmotor heeft nog lang te gaan. In elk geval nog enkele jaren na de facelift in 2026.