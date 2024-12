Accelereren als een jekko is goed voor je EV

Blijken die sprinttijden gewoon nog nut te hebben ook: onderzoek wijst uit dat hard accelereren juist goed is voor je EV!

De elektrische auto mag dan de hele wereld in zijn greep hebben heden ten dage: er is één ding waar de nieuwe aandrijvingsvorm nog moeite mee heeft. En dat is de tand des tijds. Niet dat we nou willen beweren dat een EV die per definitie niet doorstaat, maar de zekerheid daarover is nog niet 100 procent duidelijk. Lithium-ionaccu’s doen nou eenmaal wat lithium-ionaccu’s doen, namelijk degraderen, en daar ontkom je met een EV niet aan. De vraag is natuurlijk in welke mate en wat je eraan kan doen.

Babyen

Dan zou je zeggen: lekker voorzichtig doen. Rustig optrekken, niet hard rijden, et cetera. Oh ja, en vermijd snelladers, want die geven de batterij zo op zijn donder dat ‘ie er ook slechter van wordt. Een beetje hetzelfde als hoe je met je benzineauto omgaat: rustig warm laten worden en rustig rijden is het beste voor je motor. Klinkt logisch, toch?

Accelereren mag

Een studie van Stanford University bewijst nu het tegendeel. Volgens een onderzoek door onderzoekers van de universiteit blijkt dat je een EV juist geniet van redelijk zwaar gebruik. EV-batterijen zouden tot wel veertig procent langer mee kunnen gaan zonder dat je perse hoeft te letten op hoe je ze gebruikt. Dus gewoon door filerijden, lang op de snelweg, optrekken en afremmen in de stad en geparkeerd staan. Dat verlengt de levensverwachting van een accu flink ten opzichte van wat er reeds bekend was.

Nu de echte verrassing: het is ook zeker niet af te raden om tijdig even je EV flink op zijn staart te trappen. Volgens één van de onderzoekers kan lekker hard accelereren juist het leven van je accu verlengen, niet verkorten. Voelde het voorheen nog alsof een Tesla Model S Plaid van 0 naar 100 krijgen in 2 seconden funest is voor je accu, blijkt het nu gewoon wat je af en toe moet doen.

Tijd is de killer

Goed, dat is misschien wat overdreven, maar de crux van het onderzoek is dat hoe je een EV gebruikt (en of je hem ‘verkeerd’ gebruikt) minder invloed heeft op accudegradatie dan je denkt. Alleen als je een EV hebt voor ‘commerciële’ doeleinden, denk aan vrachtwagens en bestelwagens die ‘altijd onderweg’ zijn, kan een accu sneller degraderen. Maar bij normaal alledaags gebruik (naar werk en terug, de kinderen ophalen etc.) heeft hoe je laadt en hoe vaak dat gebeurt minder effect op de degradatie en is het vooral de tijd die de accu laat verminderen in effectiviteit. Je hoeft je EV dus niet te babyen, als het aan dit onderzoek ligt.