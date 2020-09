Nieuwe tuner laat de Urus nét iets meer opvallen - Autoblog.nl

Wil je graag opvallen met Lamborghini’s verkoopsucces? Dan is deze Urus van nieuwe tuner Marius misschien iets voor jou.

Welke auto kies je, als je als nieuw tuningbedrijf voor veel klanten wil zorgen? Nou, dan zou de Lamborghini Urus wel eens dé perfecte auto kunnen zijn. Subtiel is de SUV allerminst, dus dan weet je al dat je klanten graag opvallen. Dat twee spoilers nooit te veel kan zijn, een diffuser nooit te groot en de motorkap niet genoeg gaten kan hebben.

Waarschijnlijk is dat precies waarom het nieuwe Marius Designhaus voor de Urus koos. Voor we naar de SUV stappen, praten we eerst over Designhaus. Niet dat er heel veel te zeggen is. Zo hebben ze geen adres op hun site staan, al is er een Roemeens telefoonnummer die je kan bellen. Wél weten we wie meneer Marius is, het gaat namelijk om Marius Dumitrascu. Geen hele onbekende in de autopimpwereld. Zo was hij verantwoordelijk voor deze Ferrari F12 en voor deze Ferrari Portofino.

En nu heeft hij zijn pijlen gericht op de Urus. Het is niet de meest bizar getunede Urus die we ooit hebben gezien; die ‘eer’ gaat uiteraard naar Mansory. Toch kan je de Urus makkelijk herkennen als zijnde een MD1, zoals Marius de creatie noemt. De voorbumper is geheel nieuw, al lijkt het eerder een evolutie van Lamborghini’s ontwerp te zijn dan een radicaal nieuw idee. Vooral de vijfhoekige blokken aan weerszijden van de bumper doen ons erg denken aan het origineel. Wel gaat Marius hier verder dan Lamborghini, door bijvoorbeeld de twee ‘koelgaten’ net onder de bumper.

De motorkap is eveneens nieuw en heeft twee koelgaten gekregen, op een soort opgehoogde eiland. Aan de zijkanten zien we custom covers voor de spiegels en de luchtroosters. De wielkasten zijn gegroeid en hebben elk nu drie uitsteeksels. Deze wielkasten zijn volgens Marius een ‘handelsmerk’ van de tuner. Tussen de wielen zit een nieuwe side skirt die bij het achterwiel omhoog loopt.

Aan de achterkant heeft vooral de diffuser een veel prominentere rol gekregen. Deze start nu ogenschijnlijk bij de achterklep en loopt helemaal door tot aan de onderzijde van de auto. Voorop zitten tevens vijf verticale strips, waardoor het lijkt alsof de diffuser over de hele onderkant van de auto loopt. Op de bips zien we tot slot de twee spoilers van de MD1, eentje op het dak en de ander op de kofferbak.

Het belangrijkste aan de MD1 is volgens Marius echter niet het ontwerp, maar de materialen die ze gebruiken voor de bodykit van de Urus. Zo zijn de bumpers gemaakt van een mix van ‘koolstofvezel en Zylon’, waarbij Zylon een verbetering is van Kevlar. Zylon wordt volgens Marius al door F1-teams gebruikt ‘en nu voor het eerst in de tuningwereld’.

Nieuwe, exotische materialen betekent meestal ook een exotisch hoge prijs. Hoe exotisch hoog die is, zegt Marius echter niet. De tuner gaat dertig stuks van het pakket maken, geïnteresseerden kunnen het nu pre-orderen.