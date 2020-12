Volkswagen-topman ziet Apple als serieuze rivaal - Autoblog.nl

Kan Apple potten breken op de automarkt? Herbert Diess denkt van wel.

Het was heel lang stil rond de Apple Car, dus het leek erop dat het project in de ijskast was gezet. De auto is nu echter weer het onderwerp van gesprek na berichten dat Apple in 2024 een auto met eigen accutechnologie gaat lanceren. De Apple Car zou dus nog gewoon springlevend zijn.

Hoewel Apple zelf in alle toonaarden zwijgt, heeft het nieuws voor de nodige beroering gezorgd. Dit vertaalde zich onder meer in een stijging van de beurskoers. Ook prominente figuren als Elon Musk lieten van zich horen. Naar aanleiding van de berichten over de Apple Car doet nu ook Volkswagen CEO Herbert Diess een duit in het zakje.

Hoewel niet iedereen het erover eens is of er wel een Apple Car komt, ziet de Volkswagen-topman Apple toch als een serieuze concurrent. Sterker nog: hij beschouwt techgiganten als een grotere bedreiging dan traditionele fabrikanten als Toyota. Nu vormt Toyota sowieso niet de grootste bedreiging, omdat het merk nog steeds niet vol inzet op EV’s, maar dat terzijde.

Diess is ervan overtuigd dat nieuwe concurrenten de ontwikkelingen een boost zullen geven. De Volkswagen-topman geeft verder aan dat ‘ongelofelijke waarde en de vrijwel onbeperkte toegang tot middelen’ veel respect inboezemen. Diess ziet Apple daarom als een serieuze uitdager.

Op korte termijn heeft Volkswagen in ieder geval weinig te vrezen van Apple. De ID.3 en ID.4 zijn nu namelijk al te krijgen, terwijl de Apple Car – als die überhaupt komt – pas in 2024 geïntroduceerd wordt. De Duiters hebben dus genoeg tijd om een ruime voorsprong op te bouwen. Als Volkswagen bang moet zijn voor nieuwe concurrenten, zullen dat voorlopig eerder de Chinese en Amerikaanse EV-start-ups zijn.

Via: Automotive News Europe