Deze Mercedes 250GD is toffer dan een G63 AMG

Deze G is een tenminste een Real Muthaphuckkin G.

De G63 AMG mag zich dan voordoen als een G Thing, maar op de straten van Beverly Hills en A’dam Zuid is het toch meer een She Thing*. Dat kan echter niet gezegd worden van deze ex-Bundeswehr Mercedes ‘Wolf’ 250GD uit 1990. De voormalig militair werd in Duitsland voorzien van een nieuwe gele lak die ook is doorgezet op de stalen onderdelen van het interieur. In dat interieur vind je verder geen leder en alcantara, maar MB-Tex en knoeperhard plastic. Het oorspronkelijke doel van de auto was immers niet een zacht bedje vormen voor een Louis Vuitton handtas, maar het rode gevaar buiten de deur houden.

Onder de kap wordt dit no-nonsense karakter doorgezet. Je vindt in de neus geen V8 met turbo’s of een compressor, maar een vijf-in-lijn op satansap. De OM602 hoorde overigens origineel niet bij deze auto, maar is er later ingebouwd in combinatie met een heavy duty versnellingsbak met vijf verzetten. Doordat de auto iets verhoogd is en op 15″ steelies staat met 33″ BF Goodrich Mud Terrain banden, kom je er praktisch overal mee. Verwacht alleen niet dat het in een hoog tempo gaat. Desalniettemin zijn er remmen van Brembo geïnstalleerd om de G-wagon (aankoopadvies) af te remmen als die teveel snelheid krijgt. Puur voor het geval dat je ooit een stijle helling af moet hobbelen waarschijnlijk…

Het gele beest wordt momenteel geveild via Bringatrailer. Het hoogste bod staat op 32.500 Dollar, maar je hebt nog dik drie dagen om daar overheen te gaan. De snorkel, brede wielkasten, nieuwe kap van vinyl én enorme dosis swag krijg je er gratis bij. Doen?

*mocht je te jong of te oud zijn om de referentie te snappen, check dan even deze cult classic.