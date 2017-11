Wolff: “Horner moet niet mauwen over motorregels”

Dat Christian Horner de regels niet zint is immers zijn eigen stomme schuld, aldus Toto Wolff.

Al sinds het Stenen Tijdperk klaagt Christian Horner over de motoren in de F1. Logisch: dit is een relatieve zwakte van Red Bull, daar de renstal niet haar eigen motoren bouwt en dus overgeleverd is aan anderen. Dat steekt, zeker als je merkt dat je concurrenten er daadwerkelijk de vruchten van plukken. De teambaas laat dan ook geen mogelijkheid onbenut om zijn noot te klagen over deze kwestie, teneinde de situatie in zijn voordeel te keren.

De nieuwste bron van ergernis voor Horner is het feit dat de renstallen volgend jaar niet meer vier, doch nog slechts drie motoren mogen gebruiken voor het hele seizoen. Moeten/willen ze meer dan deze drie power units gebruiken, volgt de inmiddels bekende gridstraf. Horner kwalificeerde deze restrictie eerder deze week met de traditionele Britse uitdrukking barking mad. Inmiddels kennen we het riedeltje van Christian echter wel. Proberen de regels te beïnvloeden voor je eigen voordeel is in de F1 immers minstens zo belangrijk als hard op het gaspedaal trappen.

Toch kon Horners evenknie bij Mercedes het niet laten om even te reageren op de bezwaren van zijn concullega. Volgens Toto Wolff heeft de Brit aan het niemand anders dan hemzelf te danken dat er volgend jaar nog maar drie motoren gebruikt mogen worden per auto. Immers hebben de klantenteams er zo op gehamerd dat de kosten voor de motoren omlaag moesten! Wolff zegt tegen autosport:

If it’s barking mad, they shouldn’t have pushed for a lower supply price, and we shouldn’t have agreed to give that in order to achieve lower supply price. We’re going to go down from four engines, which was bound in the regulations, to three engines. This is where we are – the regulations stood for four engines for next year – and we were perfectly fine for that. All manufacturers were pushed, let’s call it strongly encouraged, to optimise on the supply price – and this is what we did and this was the consequence. And everybody, as far as I remember who was on the table, was part of it. It’s a massive struggle for all of us, but it’s out of what we have discussed.

Die kan Horner, zeker na zijn kritiek op Zak Brown omtrent de haaienvin, in zijn zak steken. Paddy Lowe, nu werkzaam bij Williams maar vorig jaar nog bij Mercedes, valt zijn ex-collega bij. Hij zegt dat de lagere kosten voor motoren goed nieuws zijn voor de sport en met name de kleinere teams. Bovendien rijdt Williams met Mercedes-motoren en dat beïnvloedt waarschijnlijk ook de mening van Paddy. In zijn ogen zijn de motoren al betrouwbaar genoeg om het hele jaar te doen met drie stuks. En als de concurrenten het daarmee niet redden? Dan moeten ze het vermogen van hun motor maar wat terugschroeven:

I’m not familiar with other engines but if you took a Mercedes engine today and ran it at lower power, you could get through the season already on three engines. It’s what power level you select will dictate the life to a large extent.”

Het blijft mooi, dat politieke spel in de F1.