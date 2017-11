Hamilton wil de Verstappen-hype helemaal doodmaken

De adulatie van de menigte voor Max wordt de Britse kampioen duidelijk teveel.

Het blijft een lastig verhaal die Lewis Hamilton. Op de baan is hij zonder twijfel een van de beste coureurs die we ooit gezien hebben. Naast de baan wakkert de Brit soms je innerlijke Mark Rutte aan. ‘Doe even normaal’, zou je weleens tegen hem willen zeggen. Persoonlijk heb ik het dan niet zozeer over LH44’s hippe haardracht, tattoos of prille rapcarrière, maar vooral over de geniepige plaagstootjes die hij pleegt uit te delen in de media.

De man die naar eigen zeggen nooit mindgames speelt, kan de drang om een van zijn (voormalig) concurrenten nog snel even een sneertje mee te geven doorgaans niet bedwingen. Niet alleen op de baan, ook naast de baan lijkt Lewis de noodzaak te voelen zijn concurrenten te domineren. Als de aandacht uitgaat naar een ander, lijkt LH44 dat maar moeilijk te kunnen verkroppen. Hij wil niet alleen de beste zijn, maar ook zo gezien worden.

Wat dat betreft is de opkomst van het fenomeen Max Verstappen de Brit natuurlijk een doorn in het oog. Tuurlijk, nu is LH44 nog de man van het moment in de F1, maar ook hij weet dat dat moment voorbij zal gaan. In interviews heeft Lewis al aangegeven dat hij de hete adem van Max in zijn nek voelt. Sinds dit jaar heeft Lil’ Lewis bijvoorbeeld het meeste aantal pole positions ooit in handen. Bij Max staat de teller wat dat betreft nog altijd op nul, maar de Nederlander heeft nog een jaar of twintig de tijd daar aan te werken. Dat ook de buitenwacht zich dat realiseert is de viervoudig kampioen niet onopgemerkt gebleven.

Lewis’ modus operandi in dit soort gevallen is hier en daar in een bijzinnetje iets negatiefs over zijn doelwit te laten vallen. In Amerika probeerde hij het al nadat Max een bochtje afsneed. ‘Ja vooral die jonge gasten die de sport binnenkomen hebben geen respect voor de regels en doen dan dit soort dingen’, zei Lewis. Maar inmiddels is de swekker-koning van de F1 overgegaan op de frontale aanval. Kijk! Now we’re talking! Geen gemiep, gewoon een keiharde uitdaging, BAM! Bij RTL Duitsland zei HAM gisteren namelijk dat hij Max wil als teamgenoot, zodat hij hem kapot kan maken:

Max is nu de gevierde man. Er is een enorme hype om hem heen. De beste manier om die hype de kop in te drukken, is hem verslaan.

Shots fired!!! Zo zien we dat graag natuurlijk, laat die toppers maar flink tegen elkaar opboksen. Helaas vervalt LH44 na deze opvallend oprechte uiting weer in oude patronen. Het duurt volgens Lewis namelijk nog wel even voordat Max op hetzelfde niveau zit als hij en Vettel:

Vettel is nu nog beter dan Max op basis van ervaring, volwassenheid en zijn behaalde resultaten. Max zal nog veel races moeten winnen. Ik denk dat hij over tien jaar net zo goed zal zijn als wij nu zijn.

Tien jaar hè…Man man man…