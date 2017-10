Deze Mercedes maakte diesels overbodig

10 jaar geleden deed Mercedes reeds pogingen om de dieselmotor zuiniger en krachtiger te maken. Dat mondde uit in deze bijzondere concept car.

In 2007 kwamen de Duitsers op de IAA met de F700 Concept. Dit studiemodel mat een forse 5,18 meter in lengte en was daarmee ongeveer even groot als de S Klasse. Dankzij de Aqua Dynamic designtaal kreeg de F700 een behoorlijk vloeiend koetswerk. Het interieur kreeg draaibare stoelen die je tegenwoordig in (conceptuele) autonome auto’s ziet. Daarnaast werden inzittenden verwend met een 51 centimeter groot scherm. Je kunt maar iets te doen hebben onderweg!

Verlichting is een belangrijk puntje voor de Duitse premium cowboys en dat was tien jaar geleden niet anders. De F700 kreeg lasersensoren in de koplampen die het wegdek scanden. Zo kon de computer de aandrijfkrachten ideaal over de vier wielen verdelen. Noem het een soort torque vectoring. Het actieve chassis paste bovendien de dempers op de omstandigheden aan voor nog meer veercomfort.

De ├ęchte innovatie lag echter onder de kap. Mercedes voorzag de F700 van een 1.8 liter Diesotto motor op benzine, die de sterke punten van diesel- en benzinetechniek met elkaar combineert. Het resultaat: een zeer laag verbruik (5,3 liter per 100 kilometer), al werd de verbrandingsmotor lichtjes geholpen door een bescheiden elektromotor.

Sindsdien hebben we weinig meer gehoord over de Diesotto-motor van Mercedes. Mazda is onder de noemer SkyActiv X echter van plan om een model op de markt te brengen met een motor die karakteristieken van diesel- en benzinemotoren combineert. Meer daarover lees je hier.