Koop de enige (en Koninklijke) Volvo S80L van Nederland

Ooit werd er één S80L geleverd in Nederland. Op AA-kenteken, natuurlijk.

Nu te koop in Amersfoort: de enige in Nederland geleverde Volvo S80 met lange wielbasis. Althans, dat beweert de verkopende partij Serva. We nemen aan dat zij als Volvo-dealer goed geïnformeerd zijn. De S80L was een extra lange uitvoering van de toch al niet kleine S80, en kreeg 14 centimeter extra lengte die ten goede komt aan de achterpassagiers.









De auto is uniek in Nederland en afkomstig van de eerste eigenaar, die er in 4,5 jaar 155.689 kilometer mee aflegde. We nemen aan dat hij dat op de achterbank deed, keurig afgeschermd van de buitenwereld door de geïntegreerde rolgordijntjes. De auto is uitgevoerd in de meest luxe Executive uitvoering, met BLIS en Premium Audiosysteem. We kunnen dus gerust stellen dat je als aanstaande achterpassagier niets tekort komt. Bovendien bereik je je bestemming vlotjes, want onder de kap is de T6-motorisering vindbaar, wat in dit geval nog betekent 3.0 zescilinder met 306 pk aanwezig is. Zou hij van het Koninklijk Huis geweest zijn, deze fraaie S80L? Hij lijkt verdomd veel op de ex van onze Koning die bij dezelfde dealer verkocht werd destijds. Sterker nog: er was ooit een verlengde S80L in de vloot van de Oranjes!

Hebben? Dat kan. De auto staat te koop voor €33.790 euro. Wel eerst even het aankoopadvies checken natuurlijk!

Met dank aan W.A. van Buuren voor de tip.