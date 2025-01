Volgende BMW M4 wordt alleen nog elektrisch

Er komt een nieuwe M3 met verbrandingsmotor, maar hoe zit het met de M4…?

Een elektrische M3 is natuurlijk een schok voor alle BMW-fanaten, maar niet getreurd: er komt ook nog gewoon een nieuwe M3 met verbrandingsmotor. We hebben echter nog weinig gehoord over een nieuwe M4. Hoe zit het daarmee?

BMWblog kan daar meer over vertellen. Er komt wel degelijk een nieuwe M4, maar… alleen een elektrische. De elektrische M3 krijgt dus een coupébroertje, terwijl de M3 met verbrandingsmotor die niet krijgt. Althans, BMW is niet bezig die te ontwikkelen. Het lijkt er dus op dat de huidige M4 de laatste is met verbrandingsmotor.

Dat zou toch wel een gemis zijn, want het coupésegment is al aardig aan het uitdunnen. Audi is gestopt met de A5 Coupé en Mercedes heeft alleen nog de CLE, waar ze eerst een C-, E- en S-Klasse Coupé hadden. Nu is een elektrische coupé beter dan helemaal geen coupé, maar toch…

Overigens heb je nog even de tijd om de huidige M4 te bestellen, want die gaat voorlopig nog niet uit productie. Volgens inside information gedeeld op het Bimmerpost-forum gaat de G82 M4 pas in juni 2028 uit productie. Tegen die tijd is de auto al 8 jaar op de markt.

Wanneer de elektrische M4 op het toneel verschijnt is nog niet bekend, maar dat zal dus niet voor 2028 zijn. De elektrische M3 komt al wel iets eerder, die staat voor 2027 op de planning.

Foto: M4 op een koude ochtend, gefotografeerd door @Row1