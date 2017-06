Breek: Richard Hammond wéér gecrasht!

Het houdt niet op, niet vanzelf.

De opnamen van TopGear The Grand Tour zijn weer in volle gang. Op dit moment zijn De Drie Wijzen uit Groot-Britannië bezig in het Zwitserse Luzern. De locatie werd gekozen vanwege de schitterende bergwegen die je hier kunt vinden. De heren zijn 3 auto’s aan het testen, de Honda NSX, Rimac Concept One en Lamborghini Aventador S. Ergens hebben wij het gevoel dat Jezza in de Lambo zit.

Richard Hammond zat zelf in de Rimac Concept One. Tijdens een heuvelklim in het gebied van St. Gallen is een van de drie auto’s gecrasht. Volgens de kanton politie is er een persoon gewond. Dermate gewond dat deze per helikopter naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht moest worden. De politie heeft ook bekend gemaakt dat de persoon bij kennis is. Volgens twee anonieme bronnen van het Zwitserse 20 Minuten gaat het om de persoon Richard Hammond.

Op dit moment is de weg afgezet en is de politie aan het onderzoeken wat de oorzaak is van het ongeluk. Het crashen met voertuigen blijft Hammond achtervolgen. Afgelopen maart had hij al een ongeluk op een motorfiets en iets meer dan 10 jaar geleden crashte hij een Rocket Car. Van de Rimac Concept One is niet veel meer over, helaas.