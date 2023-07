Deze Mercedes SL is specialer dan je denkt

Deze SL is relatief onopvallend, maar dit is niet zomaar een SL.

Moderne Mercedessen hebben nog wel eens de neiging om fout te zijn, maar de SL R230 stamt nog uit het ‘dubbele ronde koplampen-tijdperk’. De auto’s uit deze tijd hebben nog een klassieke en stijlvolle uitstraling, en juist daardoor worden ze mooi oud.

De R230 is in grote getale verkocht, dus als je een occasion zoekt heb je ruime keuze. We hebben vandaag echter een exemplaar die net wat specialer is dan de rest. Ook al zou je dat niet direct zeggen, want op het eerste gezicht is het ‘gewoon’ een zilverkleurige SL.

De V12-badge op de zijkant verraadt echter dat het een mokerdikke SL 600 betreft. Die zijn al aardig zeldzaam in Nederland, maar deze SL 600 is ook nog eens aangepakt door Brabus. Vandaar ook de aanduiding ‘Brabus T12’ op de achterkant.

Waar de SL 600 standaard 500 pk levert, is de Brabus T12 goed voor ruim 580 pk. Dat is de moeite, maar vooral het koppel is indrukwekkend. Dit bedraagt bijna 900 Nm. En een berg koppel, dat is precies wat je wilt bij een snelle cruiser.

De auto is ook voorzien van bijpassende velgen, 19 inch Brabus Monoblock VI-velgen om precies te zijn. Ook zit er een Brabus-uitlaat onder met vier pijpen, waar de SL 600 er standaard twee heeft. Deze SL heeft niet de Brabus-voorbumper, maar dat is juist een pluspunt. Daar wordt ‘ie namelijk niet per se mooier van.

Deze Brabus T12 heeft 133.731 km op de teller staan en wordt nu geveild in Nederland. De veiling loopt op dit moment op Collecting Cars. Je kunt nog mee bieden tot en met 19.48 woensdagavond!

Collecting Cars is een internationaal veilingplatform, dat ook in Nederland actief is. Veil je auto zonder kosten en zonder gedoe via Collecting Cars!