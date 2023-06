Mercedes SL 700R Limited is bijzonder gelimiteerd

De Mercedes SL 700R Limited is een bijzondere en bijzonder zeldzame auto.

De Mercedes-AMG SL is nog niet zo lang op de markt, maar er zijn er al diverse specialisten die hun plasje erover gedaan hebben. Logisch, de SL is een auto die in de smaak valt bij vermogende mensen die een dikke auto wensen.

Er waren er al enkele varianten van Brabus en Mansory, voor nu is het tijd aan Manhart. De specialist uit het Wuppertal heeft er en handje van om alle Dikke Duitsers nog dikker te maken.

707 pk

In dit geval presenteren de Duitsers vol trots de Mercedes SL 700R Limited. Dat klinkt als een bijzondere snelle auto. Dat is ‘ie ook, want je hebt namelijk 700 pk tot je beschikking. Sterker nog, het is eigenlijk meer: 707 paarden om precies te zijn. Het koppel is gestegen naar 935 Nm.

Manhart heeft hiervoor niet extreem zijn best hoeven doen. De V8 is namelijk ‘slechts’ voorzien van een grotere intercooler, sportluchtfilter en sportuitlaat. Een ECU van Manhart zorgt dat die nieuwe upgrads lekker samenwerken en je komt uit op een enorme vermogens- en koppelwinst.

Overigens heeft Manhart de software van de 9G-Tronic transmissie aangepast voor snellere reacties. Alle upgrades zijn TüV-gekeurd, dus overal in Europa kun je nog legaal de weg over rijden. Mocht je een ware deugniet zijn, kun je tenslotte ook het optionele ‘export’-sportuitlaatsysteem bestellen met racekats (600 cel) en verwijdering van het benzinepartikelfilter (OPF).

Uiterlijk Mercedes SL 700R Limited

Qua uiterlijke verfraaiingen vallen natuurlijk de kenmerkende gouden stickers op. Het is in elk geval heel erg herkenbaar, maar doet een beetje goedkoop aan. Ook opvallend zijn de enorme velgen, want ze meten 22 inch voor en achter. Voor zitten er 295/30 22 banden op en achter is dat 335/25 22. Ze zien je in elk geval graag verschijnen bij de lokale bandenboer. In dit geval zijn de remmen voorzien van Manhart logo’s, maar het zijn de AMG-ho-ijzers. Optioneel kun je wel kiezen voor een eventuele remupgrade.

Dan komt nu het mooiste: Manhart gaat maar tien exemplaren van de Mercedes SL 700R maken. Right. Dit komt altijd over als de ultieme marketing. Als de productie onbeperkt is, mogen ze blij zijn dat ze er een handjevol van verkopen, maar zeg dat de productie beperkt is en iedereen staat te zwaaien met de chequeboekjes.