Rivian lapte 85 miljoen aan VDL wegens contractbreuk

De deal tussen Rivian en VDL is op niets uitgelopen, maar ze hebben toch nog een appeltje voor de dorst gekregen.

Je zou denken dat een Amerikaanse fabrikant van pick-ups en SUV’s helemaal niets in Nederland te zoeken heeft, maar toch had Rivian zijn pijlen op Born gericht. Sterker nog: alles was al zo’n beetje in kannen en kruiken.

Rivian zou een hele mooie klant geweest zijn voor VDL, want het is een bedrijf met veel potentie. Natuurlijk, een start-up brengt altijd onzekerheid met zich mee, maar Rivian is niet de eerste de beste start-up. VDL heeft ook gesprekken met partijen die minder veelbelovend zijn.

De deal met Rivian is uiteindelijk niet doorgegaan, maar wat blijkt? VDL heeft toch nog €85 miljoen ontvangen van de Amerikanen. Dit bedrag wordt genoemd in de jaarrekening, al staat er niet bij wie de gulle gever is. Bronnen rond VDL weten echter te melden dat het Rivian betreft. Directielied Paul van Vuuren hintte hier ook al naar.

Het gaat om een vergoeding voor “een niet tot stand gekomen aandelentransactie,” zo is te lezen in het jaarverslag. Oftewel: Rivian stond op het punt om VDL geheel of gedeeltelijk over te nemen, maar dat feest is op het laatste moment niet doorgegaan.

De deal met Rivian is niet de enige mislukte deal van VDL, waardoor ze nu nog steeds met lege handen zitten. Er zijn op dit moment wel gesprekken met een nieuwe klant en er is een intentieverklaring getekend. Maar een handtekening is dus geen zak waard, zo blijkt maar weer. Al heeft het VDL in het geval van Rivian toch nog €85 miljoen opgeleverd.

Bron: AD