Deze Mercedes V8 heeft een verrassende verpakking

Die ook nog eens heel leuk is.

Een compacte roadster met een Mercedes V8, dat kan natuurlijk maar één auto zijn. Tenminste, dat zou je denken. Maar nee, we gaan het vandaag niet hebben over de SLK 55 AMG. Er blijkt nog een compacte roadster te zijn met een Mercedes V8.

Het betreft de Sbarro Espera Turbo S20E. Als je deze auto niet kent: het is je vergeven. Wij kenden ‘m ook niet. Maar hij bestaat wel, want in november wordt deze auto geveild door Broad Arrow Auctions.

Ook al ken je deze auto niet, de naam Sbarro doet wellicht een belletje rinkelen. We kennen deze Zwitserse ontwerper van zijn veelal bizarre creaties. Hij heeft ook een eigen ontwerpschool opgericht, de École Espera Sbarro. Deze auto is ontworpen door de studenten van deze school, onder leiding van Franco himself.

Deze auto stond in 2007 op de Autosalon van Genève te schitteren en oogt nog vrij modern. De basis dateert echter uit 1991. De auto is namelijk gebouwd op het buizenchassis van een Isdera Imperator.

De Imperator gebruikte een Mercedes V8, en die vinden we ook in deze Sbarro terug. Het betreft een getunede 5,0 liter V8, die zo’n 350 pk zou moeten leveren. Deze is gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De naam Turbo betekent overigens niet dat er een turbomotor in ligt. Dit verwijst naar Sbarro’s tv-programma Turbo, wat destijds haar 20-jarig jubileum vierde.

We zijn ook wel benieuwd hoeveel dit apparaat weegt. Dat weten we helaas niet, maar heel zwaar kan deze auto nooit zijn. In combinatie met de V8 en de handbak moet dat een leuk pretpakket opleveren.

Het is nog wel de vraag of deze Sbarro straatlegaal is. Het is namelijk een eenmalig prototype. De basis is wel een straatlegale auto, dus dat moet te regelen zijn. De enige echte Sbarro Espera Turbo S20E zal 1 november worden geveild door Broad Arrow. De waarde is natuurlijk puur giswerk, maar het veilinghuis rekent op €150.000 tot €250.000.