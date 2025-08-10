Heeft deze retro-Mercedes de juiste of de verkeerde motor?

Twee leuk bedachte projecten komen samen op één Mercedes-AMG C63 en dan vragen wij ons toch af of je hier niet een keuze had moeten maken.

Mercedes heeft het inmiddels ook door: de wereld was nog niet klaar voor de AMG C63 met viercilinder. Gegokt en verloren, want het merk gaat weer meer modellen met V8 ontwikkelen. Dat was toch echt de lol van de vorige C63, dat je die 4.0 liter Biturbo V8 lekker kon laten brullen.

C63 met V8

Das Haus blijft echter nog steeds erbij dat een C63 met V8 niet meer terugkeert. Tenminste, vestig er geen hoop op. Dus moet je zelf maar aan de slag. Een firma genaamd VUK deed dat. Die lepelden een AMG M177 V8 voorin een nieuwe Mercedes-AMG C63. Niet geheel verrassend past dat gewoon. Er is dus nog hoop.

190E Evolution II

Er komt nu een evolutie van het idee van VUK. Letterlijk. De tuner deelt namelijk deze aangepaste Mercedes-AMG C63. Waar duidelijk is gekeken naar de C-Klasse voordat ‘ie officieel C-Klasse heette: de 190E (W201). Specifieker de ultieme versie voor de DTM: de 190E Evo II. Die had zo veel heftig spoilerwerk dat de term ‘straatauto’ vergezocht lijkt, en dat voor wat toen de ‘baby Benz’ heette.

VUK voegt een lekkere breitbau toe aan de C63, samen met allerlei heftige aero-details en natuurlijk die enorme ouderwetse spoiler. Ook werd een set velgen toegevoegd die doet denken aan de zesspaaks velgen van de Evo II. Geflipt, maar wel echt leuk bedacht.

Alleen die motor…

Wij zijn echt niet veeleisend. Oké, misschien een beetje, maar dan nog. Slechts één keuze van VUK is toch op zijn minst discutabel. Wat voor motor lag er ook alweer voorin de 190E Evo II? Een 2.5 liter grote… viercilinder. Ja, eigenlijk zou deze hommage motorisch kloppen als de originele AMG-motor voorin ligt. Zoals gezegd heeft ook deze versie van de C63 de V8 voorin. Het voelt een beetje alsof je een keuze had moeten maken: een perfecte knipoog naar de Evo II, of een perfecte doorontwikkeling van de vorige AMG C63.

Maar goed, een hommage aan je voorouders met, zo kan ‘ie enkel beschreven worden, de juist motor voorin: daar houden we eveneens van. Je kan bij VUK terecht voor één van 63 stuks die ze gaan bouwen van de C63 met V8, wat de plannen zijn voor deze bodykit staat er nog niet bij.