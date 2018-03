Prijzen Duitse dieselauto’s dalen als een malle

Tja, dat was te verwachten.

Nu de dieseldiscussie wederom stevig aan het pieken is, beginnen de effecten zich langzaam maar zeker te uiten. Nadat de Duitse milieuorganisatie DUH eerder een belangrijke rechtszaak had gewonnen, zagen we de afgelopen dagen allerlei items voorbij vliegen die direct te verbinden zijn aan de uitspraak van de rechter. Inmiddels blijkt het onderwerp steden en staten te hebben gepasseerd, om regelrecht naar de nek van de dieselauto’s zelf te grijpen.

Dankzij de ogenschijnlijk onvermijdelijke dieselban die een groot aantal steden in zal voeren, zit de waarde van dieselauto’s in een flinke daling. Sterker nog, na een rondvraag van het Duitse onderzoeksbureau ZDK onder 1.800 autobedrijven, blijkt dat tweedehands auto’s ondertussen ruim de helft minder waard zijn dan de catalogusprijs. Een ander onderzoek, van een Duitse universiteit, spreekt zelfs van een waardedaling van 2.000 euro op gebruikte auto’s sinds de heisa is begonnen. Daarbij schijnt er voor praktisch iedere dieselauto, zelfs waarvan de motoren aan de Euro 6-norm voldoen, geen koper meer te vinden te zijn.

De waardedaling van gebruikte Duitse dieselauto’s zou zelfs dusdanig heftig zijn dat Volkswagen en Audi dealers voor hun toekomst moeten gaan vrezen. Dit terwijl de dealers allerlei manieren hebben verzonnen om het kopen van een dieselauto toch aantrekkelijk te maken. Echter zijn het juist deze regelingen, waarbij bijvoorbeeld garanties worden gegeven bij inruil van een dieselauto, die nu een enorm gevaar vormen. Door de onvoorziene waardedaling moeten de dealers de verliezen zelf incasseren, wat op grote schaal kan leiden tot een opdoeking van de zaak. (Bron: Auto Bild)